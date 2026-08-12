Venezuela e Israel rompen 17 años de distancia con un primer acuerdo consular

Después de 17 años de ruptura, Venezuela e Israel han abierto una nueva vía de comunicación. Ambos gobiernos anunciaron la creación de un mecanismo destinado a facilitar la atención y los servicios consulares de sus ciudadanos que residan en el territorio del otro país.

El acuerdo, comunicado este martes por la Cancillería venezolana, supone un primer gesto formal de acercamiento, aunque no significa todavía la restitución de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Jerusalén.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, confirmó el entendimiento a través de X y fue más explícito al describirlo como una reanudación de las relaciones consulares entre ambos Estados.

Un deshielo que comenzó con la ayuda humanitaria

El acercamiento se produce después de que Israel participara en las labores de emergencia desplegadas en Venezuela tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

El Gobierno israelí envió equipos de rescate y especialistas que colaboraron en la búsqueda de supervivientes y en la evaluación de edificios afectados por los movimientos sísmicos. Los expertos también participaron en tareas relacionadas con la seguridad de las estructuras y la planificación de la respuesta ante la emergencia.

A finales de julio, la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, recibió a la delegación israelí y expresó públicamente su agradecimiento por la asistencia prestada.

Ahora, ambos gobiernos han acordado mantener la cooperación técnica surgida a raíz de las labores de emergencia y recuperación posteriores a los terremotos. Ese entendimiento se convierte en el marco para el nuevo mecanismo consular.

De aliados enfrentados a una inesperada aproximación

La relación entre Venezuela e Israel lleva deteriorándose desde la llegada de Hugo Chávez al poder. El entonces presidente venezolano estrechó sus vínculos con Irán y otros gobiernos enfrentados a Estados Unidos e Israel, situando a Caracas en una posición cada vez más crítica hacia el Estado israelí.

La ruptura formal llegó en enero de 2009. Chávez decidió expulsar al embajador israelí y romper relaciones diplomáticas como protesta por la ofensiva militar israelí en Gaza conocida como Operación Plomo Fundido.

El conflicto, iniciado tras el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel por parte de Hamás, se prolongó durante aproximadamente tres semanas y dejó un elevado número de víctimas.

Desde entonces, Caracas y Jerusalén permanecieron en posiciones opuestas dentro del escenario geopolítico de Oriente Medio.

El nuevo rumbo de Caracas

El escenario comenzó a modificarse tras el cambio político ocurrido en Venezuela el pasado 3 de enero, cuando una operación militar estadounidense terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Con Delcy Rodríguez al frente de un Gobierno interino, Caracas ha comenzado a distanciarse de parte del discurso antiestadounidense que caracterizó la etapa de Chávez y Maduro. Ese giro también ha creado espacio para recuperar contactos con países con los que Venezuela mantenía una relación especialmente tensa.

El episodio de los terremotos aceleró esa dinámica y permitió establecer un primer canal de cooperación directa con Israel basado en la asistencia humanitaria.

La comunidad judía también presiona por el acercamiento

La comunidad judía venezolana ha desempeñado igualmente un papel en este proceso. Sus representantes llevan tiempo reclamando una mejora de los vínculos entre Caracas e Israel.

El pasado fin de semana, el canciller venezolano, Félix Plasencia, mantuvo un encuentro con Isaac Cohen, rabino principal de la Asociación Israelita de Venezuela. Durante la reunión, Cohen le entregó una carta en la que defendía la recuperación de los lazos diplomáticos y consulares entre ambos países.

La comunidad judía cuenta con una presencia histórica en Venezuela. Aunque existen registros de asentamientos judíos desde el siglo XVI, su consolidación como comunidad se produjo principalmente después de 1821, cuando el país reconoció la libertad de culto.

A finales de la década de 1990, coincidiendo con la llegada de Chávez al poder, se calculaba que alrededor de 22.000 judíos vivían en Venezuela. Actualmente, distintas estimaciones sitúan esa población aproximadamente en la mitad.

El nuevo acuerdo consular no equivale todavía a una reconciliación diplomática plena, pero sí marca un cambio significativo después de casi dos décadas de distanciamiento. La cooperación iniciada tras los terremotos ha abierto una puerta que Caracas y Jerusalén habían mantenido prácticamente cerrada desde 2009.