Colombia abre la puerta a operaciones conjuntas con EE.UU. contra el narco

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló este miércoles en Ciudad de Panamá que el presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha dado luz verde a operaciones militares conjuntas entre ambos países para enfrentar lo que denominan “narcoterrorismo”.

La declaración se produjo durante una reunión de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), iniciativa impulsada por Washington y conocida también como Escudo de las Américas.

Hegseth destacó que Colombia se convertirá en el miembro número 19 de la A3C, un bloque que busca coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional, reforzar la seguridad fronteriza y desarticular las finanzas ilícitas en el hemisferio. “Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C”, afirmó el funcionario estadounidense, quien añadió que Bogotá ha solicitado explícitamente la participación del Departamento de Guerra en su lucha contra las redes terroristas y criminales.

Del discurso a la acción: tecnología, operatividad y coordinación

El núcleo del acuerdo no se limita a la retórica. Según Hegseth, la alianza renovada entre Washington y Bogotá se traducirá en medidas concretas: mayor operatividad de las fuerzas de seguridad colombianas, acceso a tecnología militar estadounidense y operaciones coordinadas con tropas de EE.UU. “Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente”, subrayó el secretario de Guerra.

Este enfoque “activo y operativo” es, según el propio Hegseth, el tipo de compromiso que busca la A3C para convertirse en una coalición “potente y letal”. La iniciativa, que ya cuenta con la adhesión de países como Argentina, Chile, Perú y Panamá, entre otros, tiene como objetivo proteger la soberanía individual de cada Estado y la seguridad del hemisferio en su conjunto.

1.000 millones de dólares: el respaldo económico del giro estratégico

El anuncio de operaciones conjuntas llega apenas días después de que el Departamento de Estado estadounidense confirmara un paquete de asistencia en seguridad por 1.000 millones de dólares destinado a Colombia. El recurso, que debe ser aprobado por el Congreso de EE.UU., está pensado para fortalecer la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, ampliar la erradicación de cultivos de coca y la interdicción de cocaína, y mejorar la coordinación en seguridad fronteriza.

El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, se mostró satisfecho con el anuncio el pasado 8 de agosto, en vísperas de la posesión de De la Espriella. Desde la Casa Blanca han enfatizado que el dinero se invertirá también en infraestructura, energía, comercio, asistencia humanitaria, desminado y recuperación de territorios antes controlados por grupos armados.

Un giro de 180 grados respecto a la era Petro

La nueva dinámica entre Washington y Bogotá contrasta con la etapa de tensión que caracterizó las relaciones bilaterales durante el gobierno de Gustavo Petro. Tras la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial, Estados Unidos ha expresado apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda humanitaria tras el terremoto que sacudió la región el lunes.larazon

Este acercamiento se alinea con la visión del presidente Donald Trump, quien ha priorizado la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el hemisferio como eje de su política exterior. La incorporación de Colombia al Escudo de las Américas y la autorización de operaciones conjuntas representan, en este sentido, el primer gran movimiento internacional del nuevo gobierno colombiano.