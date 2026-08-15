Colombia busca entre las ruinas mientras crece la tragedia

Tras superar las primeras 72 horas, los equipos de rescate afrontan la disminución de las posibilidades de hallar sobrevivientes, mientras miles de familias permanecen sin hogar.

Las autoridades colombianas intensaron este viernes las labores de búsqueda entre los restos de edificios, viviendas y estructuras colapsadas por el terremoto que sacudió el oeste del país el lunes. Sin embargo, el paso de las horas reduce las esperanzas de encontrar personas con vida bajo los escombros.

La maquinaria pesada comenzó a operar en varios puntos donde los equipos de emergencia consideran que ya no existen posibilidades de supervivencia. El movimiento de tierra y cemento se desarrolla entre montañas de cascotes, hierros retorcidos y cables expuestos.

El balance oficial asciende ya a 281 fallecidos y más de 3.900 heridos. Además, 379 personas continúan desaparecidas, atrapadas posiblemente bajo las ruinas que dejó el sismo, de magnitud 7,4, uno de los más devastadores registrados en la región en las últimas décadas.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, admitió que las probabilidades de hallar sobrevivientes “se van agotando”. Aun así, aseguró que los socorristas mantendrán los trabajos hasta localizar a los desaparecidos, con la esperanza de encontrarlos con vida o, al menos, recuperar sus cuerpos.

La catástrofe destruyó además más de 10.000 viviendas. Familias enteras se han visto obligadas a dormir al aire libre, en parques, canchas deportivas y calles convertidas en improvisados refugios.

En Cali, una de las ciudades más afectadas, los espacios públicos se han transformado en campamentos. María del Carmen Rodríguez, de 72 años, contempla desde una cancha de fútbol el apartamento por el que trabajó y ahorró durante toda su vida. Ahora duerme allí junto a su esposo, de 76 años.

“Nos preguntamos qué ayudas nos corresponden y si nos trasladarán a otro lugar. Esto va para largo”, cuenta mientras sostiene un café.

La carrera contra el tiempo

Las primeras 72 horas después de un terremoto son consideradas decisivas para encontrar sobrevivientes. Ese periodo ya se cumplió, pero voluntarios, bomberos y equipos especializados siguen retirando escombros incluso con las manos desnudas.

En algunas zonas empieza a percibirse el olor de los cuerpos atrapados. Las réplicas y el riesgo de nuevos derrumbes complican todavía más las operaciones, aunque no han logrado detener a quienes continúan buscando señales de vida.

En Pereira, en plena región cafetera, un grupo de voluntarios aseguró haber escuchado ruidos bajo una estructura colapsada. Un bombero observaba la escena con cautela.

“No quiero apagar su emoción, porque los milagros existen, pero a estas alturas es poco probable encontrar a alguien con vida”, señaló.

Una población golpeada

La solidaridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales apoyos para las comunidades afectadas. Miles de personas trasladan agua, alimentos y medicinas a los barrios devastados. Otros ofrecen acompañamiento emocional a quienes han perdido sus casas, sus familiares o sus medios de vida.

Andrés Solomón, músico caleño de 46 años, recorre las zonas afectadas con una pancarta en la que se lee “abrazos aquí”. Dice que quiso aportar su energía en medio de lo que define como un trauma colectivo.

Entre la devastación también aparecen historias que devuelven algo de esperanza. Vickye Giraldo, una abogada de 56 años, logró recuperar a su gato Polux, rescatado por un grupo de voluntarios en las inmediaciones del edificio donde vivía.

“Es un sueño hecho realidad”, expresó emocionada.

Las familias también regresan a sus viviendas dañadas para recoger documentos, ropa y objetos que hayan sobrevivido al desastre. En Pereira, varias personas ayudaron a Javier Alzate, un psicólogo de 79 años, a sacar sus pertenencias antes de que la lluvia terminara de destruirlas.

“Ya no queda otra opción. Hay que sacarlo todo de ahí”, explicó.

El terremoto incluso removió cementerios. En una localidad cercana a Cali, varios féretros y restos humanos quedaron expuestos después de que la tierra cediera.

Medidas del Gobierno

El presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica tres días antes del terremoto, una decisión que le permite crear impuestos y modificar partidas presupuestarias. Tras la tragedia, anunció también la puesta en marcha de un fondo destinado a canalizar ayuda internacional hacia las víctimas.

El mandatario pidió además la participación del sector privado para atender las necesidades más urgentes: alojamiento, alimentación, atención médica y reconstrucción de las comunidades destruidas.