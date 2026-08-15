Cuba al límite: cuando la pobreza extrema ya es norma

El último informe sobre la situación social en Cuba, que ha circulado en medios como La Gaceta de la Iberosfera La Gaceta de la Iberosfera, pinta un retrato desolador: el 94% de la población vive en pobreza extrema y ocho de cada diez cubanos han reducido su ingesta a menos de una comida diaria. No se trata de una crisis pasajera, sino de un cambio radical: el país está en modo de supervivencia.

Lo que antes se consideraba un deterioro gradual ha escalado a una situación más grave: la normalización del hambre, los apagones y la escasez generalizada, desde alimentos hasta medicamentos. Hoy, Cuba es un ejemplo palpable de lo que sucede cuando una economía estatal, estrictamente controlada, se queda sin recursos, aliados o credibilidad interna.

Un dato que marca época: 94% de pobreza extrema

El núcleo del informe proviene del IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Este establece que el 94% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema, utilizando el umbral internacional de 1,90 dólares diarios por persona. En términos prácticos, esto significa que casi toda la población vive por debajo del límite que el Banco Mundial considera como mera subsistencia.

Algunos aspectos destacados del estudio son:

El 68% de los hogares reporta ingresos menores a 20.000 pesos mensuales (aproximadamente 30 dólares según el tipo de cambio que utiliza el observatorio).

Para que una familia de tres personas pueda salir de la pobreza extrema, necesitaría al menos 171 dólares al mes.

En un corto período de cuatro años, la tasa de pobreza extrema ha saltado del 61% al 94%.

Si se compara con la situación en la región, Cuba ha dejado de ser la «excepción social» de Latinoamérica para convertirse en uno de los países con los peores indicadores, similares a aquellos que enfrentan conflictos armados o crisis institucional prolongadas.

Tabla: evolución reciente de la pobreza extrema en Cuba (estimaciones OCDH)

Año Porcentaje de población en pobreza extrema Comentario breve 2022 ~61% Inicio del salto acelerado 2025 89% Crisis ya generalizada 2026 94% Pobreza extrema casi universal

Apagones, alimentos y un Estado sin capacidad de respuesta

La pobreza no solo se refleja en las cuentas. Se vive en el día a día. La conjunción de apagones masivos, el colapso del sistema eléctrico y la falta de alimentos ha generado una vida cotidiana marcada por la incertidumbre: nunca se sabe si habrá electricidad, agua o algo para preparar.

En los últimos meses, los datos son alarmantes:

Los cortes de luz superan con frecuencia las 20–30 horas diarias en grandes ciudades, alcanzando incluso días consecutivos sin suministro en regiones del interior.

En solo unas semanas, se han registrado cinco colapsos totales del Sistema Electroenergético Nacional , dejando a los 9,6 millones de habitantes sin electricidad al mismo tiempo.

, dejando a los 9,6 millones de habitantes sin electricidad al mismo tiempo. Más de la mitad de los hogares ha visto comprometida su cadena de frío, resultando en pérdidas masivas de alimentos.

Este contexto tiene implicaciones directas sobre la seguridad alimentaria:

Cada vez que se va la luz, los hogares pierden carne, lácteos y productos frescos. El uso de carbón y leña ha aumentado, especialmente en áreas rurales y periurbanas. Los alimentos de la canasta normada llegan con retraso, en mal estado o directamente no llegan, tal como reconocen algunos responsables oficiales.

Cuando el ministro de la Industria Alimentaria admite públicamente la incapacidad de asegurar aceite, pollo o yogur a través del sistema de racionamiento, en realidad está certificando que el viejo sistema de «protección básica» ha llegado a su fin.

De equilibrio precario a fractura política

El mismo 94% de pobreza extrema se traduce en un rechazo político notable: el 95% de los encuestados desaprueba la gestión económica y social de los líderes del Gobierno, Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero. Este nivel de desaprobación ha superado registros anteriores, consolidándose tras las protestas de julio de 2021 y los estallidos posteriores.

Este descontento se manifiesta de tres maneras diferentes:

Emigración como horizonte vital : entre siete y ocho de cada diez cubanos dicen querer abandonar el país o conocen a alguien que lo está intentando.

: entre siete y ocho de cada diez cubanos dicen querer abandonar el país o conocen a alguien que lo está intentando. Desafección silenciosa : más personas se alejan de la política formal, pero participan en redes informales de apoyo, trueque y comercio negro.

: más personas se alejan de la política formal, pero participan en redes informales de apoyo, trueque y comercio negro. Deslegitimación del discurso oficial: la narrativa del «bloqueo externo» pierde fuerza ante la realidad cotidiana, que cuestiona la capacidad del Estado para garantizar lo esencial.

A estas alturas, el Gobierno mantiene el control formal de las instituciones, pero el contrato social —que comprometía estabilidad a cambio de servicios básicos— se ha roto. La Habana enfrenta un riesgo no solo de protestas, sino de un desgaste pausado que podría complicar la gestión de emergencias como huracanes, epidemias o nuevas caídas del sistema eléctrico.

Escenarios posibles: resistencia, reforma o fuga hacia delante

A corto plazo, la confluencia de pobreza extrema generalizada y una crisis energética restringe considerablemente las opciones del régimen. Los escenarios más probables se inclinan hacia tres perspectivas:

Resistencia inercial

El Gobierno decidiría aguantar, manejar apagones y escasez, y reforzar el control político y policial. Este modelo podría prolongar la crisis, aunque evitaría cambios estructurales.

Reformas controladas

Se abrirían espacios económicos específicos: mayor tolerancia hacia el pequeño sector privado, flexibilización parcial de importaciones, y búsqueda de acuerdos energéticos con nuevos socios. Estas medidas serían de supervivencia, no una transición total.

Fuga hacia delante

Se intensificaría el discurso de «economía de guerra», culpando a factores externos e instalando que la población debe acostumbrarse a menos derechos y menor consumo durante años.

La influencia externa —ya sea de Estados Unidos, la Unión Europea o nuevos actores como Rusia y China— podría aliviar algo de presión, pero la estructura interna del modelo económico dificulta que un flujo esporádico de combustible o créditos altere la situación de fondo.

En última instancia, Cuba ha evolucionado hasta convertirse en un país en el que la pobreza extrema ha pasado de ser un fenómeno segmentado a convertirse en la norma, y donde apagones y platos vacíos definen más la política que cualquier declaración oficial. En este contexto, cada nuevo estudio social no solo aporta datos; traza, con trazos claros, la necesidad urgente de un cambio que la propia realidad grita a voces.