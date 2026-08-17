De la Espriella pide a Trump suspender los aranceles para salvar a sus exportadores

El potente terremoto de magnitud 7.4, el más fuerte registrado en Colombia en este siglo, ha dejado una estela de devastación en el occidente y centro del país, con al menos 289 fallecidos, miles de heridos y más de 115.000 personas afectadas, según los últimos balances oficiales.

Escala de la tragedia

El sismo, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar (Chocó), impactó 14 departamentos y más de 400 municipios, colapsando o dañando decenas de miles de viviendas, cientos de centros educativos y de salud, y provocando el cierre temporal de aeropuertos y vías.

Víctimas: al menos 273–289 muertos, cerca de 4.000 heridos y más de 115.000 afectados.

al menos 273–289 muertos, cerca de 4.000 heridos y más de 115.000 afectados. Vivienda: más de 12.500 casas destruidas y alrededor de 75.000–81.000 con daños parciales o estructurales.

más de 12.500 casas destruidas y alrededor de 75.000–81.000 con daños parciales o estructurales. Infraestructura crítica: más de 2.200 colegios y 217 centros de salud afectados; 172 edificios colapsados.

Las estimaciones preliminares sitúan los daños estructurales totales en torno a los 40.000 millones de dólares, lo que ha llevado al presidente Abelardo de la Espriella a decretar estado de emergencia económica para acelerar la movilización de recursos y activar mecanismos de apoyo financiero.

Petición a Washington: alivio comercial tras el desastre

En medio de la reconstrucción, el gobierno colombiano teme un efecto colateral: el reciente incremento de aranceles estadounidenses a productos colombianos, que pasaron del 10% al 12,5%, podría asfixiar a empresas ya golpeadas por el terremoto.

En una breve llamada con el presidente Donald Trump, De la Espriella agradeció los 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria enviados por Washington y le pidió “considerar la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos”, con el fin de dar “alivio a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”.

El mandatario describió la conversación como “muy cordial” y señaló que Trump se mostró “sumamente afectuoso” y con “cariño por Colombia”, aunque hasta el momento no ha trascendido ninguna respuesta oficial desde la Casa Blanca sobre la solicitud de pausar los gravámenes.

Financiamiento internacional y horizonte incierto

Ante la magnitud del desastre, el Banco Mundial destinó de inmediato 200 millones de dólares en una línea de financiamiento para apoyar la recuperación de Colombia, mientras organismos de la ONU coordinan ayuda en alojamiento, salud, seguridad alimentaria y protección.

Sin embargo, la incertidumbre comercial persiste: si los aranceles se mantienen, muchas compañías exportadoras podrían ver reducida su competitividad en el mercado estadounidense justo cuando más necesitan liquidez para reconstruirse, lo que podría traducirse en una desaceleración económica a corto y mediano plazo.

En las próximas horas se sabrá si Washington accede a la petición de De la Espriella o si los productos colombianos seguirán ingresando a Estados Unidos con el sobrecoste del 12,5%.