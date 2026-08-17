La montaña de ropa de Atacama, reflejo perturbador del sistema global de la moda

En pleno desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del planeta, se ha formado una montaña de 39.000 toneladas de ropa, visible desde el espacio.

Esta sorprendente imagen fue capturada recientemente por la compañía de observación satelital SkyFi, y ha sido destacada por medios como 20minutos en su reportaje sobre la gran mancha del desierto de Atacama 20minutos.

Lo que han registrado las cámaras no es un simple fenómeno aislado ni una curiosidad del desierto. Es el epítome del final de ciclo de un sistema global de comercio internacional de ropa de segunda mano y de moda rápida. Este sistema produce más prendas de las que el mercado puede absorber, externalizando sus desechos a áreas periféricas, lejos de los escaparates y de los principales centros de consumo.

Un cementerio de moda en el puerto libre del mundo

El núcleo de esta problemática se encuentra cercano a Alto Hospicio e Iquique, en el norte chileno. Cada año, decenas de miles de toneladas de ropa usada y excedentes de producción, así como prendas nuevas sin vender, desembarcan en esta zona. Algunas de ellas se revenden en mercados locales o se distribuyen por América Latina; otras, por el contrario, se quedan sin salida comercial y terminan abandonadas en el desierto.

Los datos que manejan las agencias internacionales y las autoridades chilenas dibujan un panorama claro:

Al puerto de Iquique arriban entre 120.000 y 180.000 toneladas anuales de prendas usadas.

de prendas usadas. Se estima que aproximadamente 39.000 toneladas al año no encuentran comprador y concluyen en vertederos ilegales en el Atacama.

no encuentran comprador y concluyen en vertederos ilegales en el Atacama. El vertedero principal ya sobrepasa las 60.000 toneladas acumuladas y se extiende por cientos de acres, teniendo una huella que los satélites comparan en tamaño con ciudades vecinas.

El eje central de esta situación radica en la zona franca de Iquique (Zofri), creada con la finalidad de atraer comercio internacional. En este lugar, la ropa entra prácticamente sin impuestos, se almacena, clasifica y reexporta. Pero cuando un lote no se comercializa, nadie desea asumir el coste de llevarlo a un vertedero regulado ni pagar las tasas correspondientes a su tratamiento. El resultado, aunque ilegal, es el abandono o la quema en el desierto.

El eslabón perdido del fast fashion

Atacama se ha convertido en un símbolo de la crisis del fast fashion. Durante décadas, la producción mundial de ropa ha aumentado, sustentada en tres pilares:

Fabricación a bajo coste en Asia, especialmente en China y Bangladés. Acelerada rotación de colecciones en Europa y Estados Unidos. Ampliación del comercio de ropa de segunda mano como método para sacar del circuito los excedentes.

Los informes de Naciones Unidas apuntan que:

La Unión Europea representa cerca del 30 % de las exportaciones mundiales de ropa usada.

representa cerca del 30 % de las exportaciones mundiales de ropa usada. La colaboración del Reino Unido y Estados Unidos aporta una parte significativa a este flujo.

y aporta una parte significativa a este flujo. El comercio global de segunda mano se ha incrementado por siete en cuatro décadas.

En teoría, estas exportaciones ofrecen una “segunda vida” a las prendas. Sin embargo, en la práctica, una elevada proporción son productos de baja calidad, que están deteriorados o son simplemente prendas nuevas que no se han vendido. Al llegar a mercados como Iquique, compiten con la ropa local, no se adaptan a tallas, estilos o climas específicos, y pierden valor rápidamente. Esto lleva a tres finales viables:

Reventa en mercados de bajo coste.

Reciclaje o transformación industrial (aún limitado).

Vertedero informal, como el del Atacama.

La montaña de ropa en Chile sirve como evidencia visual de ese último eslabón.

Impacto ambiental y social: un problema que ya no se puede ignorar

Las repercusiones se manifiestan en diversas capas.

En el aspecto ambiental:

Las fibras sintéticas, en especial el poliéster, presentan un ciclo de degradación extremadamente prolongado. La ropa se amontona durante años.

Los tintes y tratamientos químicos se filtran hacia el suelo y el aire, sobre todo cuando se queman para disminuir su volumen.

El paisaje árido, desprovisto de vegetación que ayude a retener o filtrar, intensifica la huella visible y la contaminación.

En cuanto a lo social:

Las comunidades de Alto Hospicio enfrentan el humo tóxico y potenciales complicaciones respiratorias.

enfrentan el humo tóxico y potenciales complicaciones respiratorias. Trabajadores informales escudriñan entre las prendas reutilizables sin las protecciones necesarias.

Las administraciones locales lidian con un vertedero que no han creado directamente, pero que deben gestionar con recursos limitados.

Organismos de la ONU ya hablan de una “emergencia ambiental y social”, ejemplificando cómo los desechos textiles de naciones adineradas terminan en entornos vulnerables del sur global.

¿Qué se está haciendo y qué podría cambiar?

Chile ha comenzado a mover ficha. En años recientes, se ha debatido y promovido una estrategia nacional para residuos textiles que contempla:

Un inventario de vertederos ilegales y su impacto.

Obligaciones para importadores y distribuidores de asumir la responsabilidad por las prendas sin salida.

Propuestas de responsabilidad ampliada del productor dirigidas a marcas y cadenas internacionales que envían sus excedentes.

A su vez, surgen numerosas iniciativas:

Proyectos de reciclaje textil en pequeña escala, que transforman prendas en aislantes, rellenos o nuevos tejidos.

Ordenanzas municipales que prohíben la quema al aire libre.

Campañas ciudadanas que apuntan a las grandes marcas y exigen políticas que reduzcan la producción y fomenten un diseño más sostenible.

Aun así, el margen real para el cambio no depende exclusivamente de Chile. Atacama es la etapa final de una cadena que se inicia en los escaparates europeos y norteamericanos. Mientras la lógica empresarial continúe priorizando la producción excesiva, la rápida rotación y la reducción de precios, la presión sobre puertos como Iquique no cesará. Así, la montaña se convertirá en menos una anomalía y más un mapa de la moda contemporánea.

Al final, esa mancha de ropa que se percibe desde el espacio actúa como un espejo inquietante: refleja, a escala geológica, la imagen de un sistema que viste al mundo a bajo coste y abandona sus residuos donde casi nadie mira.