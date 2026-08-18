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Terremoto del 24 de junio

Venezuela actualiza la cifra de víctimas: 6.438 muertos y una reconstrucción que podría durar una década

Más de 86.000 heridos, 10.696 viviendas en alto riesgo y un teletón inédito desde los años 2000 para recaudar fondos

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Terremoto en Venezuela PD.
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El número oficial de víctimas mortales por los sismos del 24 de junio alcanzó este lunes las 6.438 personas, tras incorporar 137 nuevos fallecidos al balance semanal, según anunció Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano.

Cifras oficiales del desastre

Rodríguez, quien también es hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, detalló que 86.358 heridos han recibido atención médica en hospitales desde que ocurrió el doble terremoto.

En cuanto a la infraestructura habitacional, el Ejecutivo informó que ya ha entregado 335 viviendas a familias afectadas, especialmente en el estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los movimientos telúricos.

Las autoridades han evaluado 59.109 inmuebles: 34.680 fueron declarados habitables, 13.733 presentan restricciones de uso y 10.696 están clasificados en «alto riesgo», lo que implica que no pueden ser ocupados sin intervenciones estructurales mayores.

Hasta la fecha, se han recogido 528.222,30 toneladas de escombros en las áreas devastadas, una tarea logística que continúa en paralelo a las labores de reconstrucción.

Impacto económico: 19.600 millones de dólares en daños

El Banco Mundial cuantificó los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares y alertó de que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante los próximos diez años.

Teletón ‘Unidos por Venezuela’: primera edición desde los años 2000

El canal privado Venevisión confirmó este lunes la realización del Teletón ‘Unidos por Venezuela’, programada para el 17 de octubre, con el objetivo de recaudar fondos para las comunidades afectadas.

Este formato de maratón solidario no se organiza en el país desde la década de los 2000. La programación incluye transmisión en vivo, cobertura radial y la participación especial del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, según explicó la emisora ​​en un comunicado.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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