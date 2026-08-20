Michoacán: Cartel Jalisco Nueva Generación paraliza el estado bloqueando las carreteras

Michoacán despertó este miércoles sumido en el caos: al menos dos decenas de bloqueos en carreteras clave y la Autopista de Occidente —el corredor que une Ciudad de México con Guadalajara— fueron tomados por grupos armados que incendiaron camiones y automóviles como medida de presión. La Secretaría de Seguridad Pública del estado reportó cierres en las vías que conectan Morelia, Zamora, La Piedad y municipios vecinos, mientras la Guardia Nacional, el Ejército y la policía estatal avanzaban para liberar los tramos a lo largo de la mañana.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina que los disturbios eran respuesta a un operativo de detención de “uno o varios objetivos relevantes” en la entidad, sin precisar nombres ni organizaciones. Horas después, el Gabinete de Seguridad anunció la captura de nueve personas vinculadas a la célula Los Guerreros, encabezada por Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco.

El operativo y lo que se llevó el Ejército

El despliegue se concentró en las comunidades de Tinaja de Vargas y Colesio, en la franja limítrofe entre Michoacán y Jalisco, y dejó un botín que las autoridades exhibieron como prueba de la capacidad operativa del grupo: dos inmuebles asegurados, 64 vehículos, 16 armas de fuego, lanzagranadas, cartuchos, cargadores, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, motocicletas, un dron y equipo táctico. Entre los detenidos figuran Marisol y Lourdes, identificadas como hija y pareja sentimental de “Tío Lako”, según el parte oficial.

A pesar de la magnitud del operativo, ninguna fuente oficial confirmó la detención de Guerrero Martínez, señalado como el objetivo principal. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó pasada la mediodía que todas las carreteras estaban libres y que se mantenían acciones de vigilancia para preservar el orden. En Jalisco, su homólogo Pablo Lemus aseguró que no hubo reacciones violentas similares en su territorio.

Antecedentes: por qué “Tío Lako” es un objetivo prioritario

Más allá del narcotráfico y la extorsión, el Ejército vincula a “Tío Lako” con la orden de agresiones contra elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, tras la detención de Rubén Oseguera Cervantes. Ese episodio se suma a la estela de violencia que dejó el operativo en el que murió “El Mencho” y Rubén Guerrero Valadez, hijo de “Tío Lako” y hombre de seguridad del fundador del CJNG: narcobloqueos, ataques a fuerzas federales y al menos 25 fallecidos.

La jornada de este miércoles, con sus bloqueos y quema de vehículos, se inscribe en ese patrón de respuestas violentas cuando el Estado apunta a figuras clave del cártel en la región.