Matanza en un refugio de Haití deja al menos 40 muertos

Al menos 40 personas fueron asesinadas durante una incursión de grupos armados contra un refugio de desplazados en Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, la capital haitiana.

La matanza ocurrió la noche del domingo dentro de una iglesia habilitada como campamento para familias que habían huido de sus hogares por la violencia. El alcalde de Kenscoff, Massillon Jean, confirmó el hallazgo de unos 40 cadáveres y advirtió que las labores de búsqueda aún continúan.

“Algunas personas siguen desaparecidas”, declaró el funcionario, quien describió lo sucedido como “una noche de terror”. Además de las víctimas mortales, el ataque dejó decenas de heridos y denuncias de secuestros.

De acuerdo con el alcalde, los pandilleros irrumpieron en el recinto religioso, donde dispararon contra los desplazados y ejecutaron a varias personas. Las autoridades locales han solicitado refuerzos para recuperar el control de la zona y proteger a la población.

Una crisis que no da tregua

Kenscoff, ubicada en una zona elevada del área metropolitana de Puerto Príncipe, se ha convertido en escenario de enfrentamientos entre bandas que intentan ampliar sus territorios. La ofensiva contra el campamento vuelve a poner de manifiesto la situación de extrema vulnerabilidad en la que viven millas de haitianos desplazados.

La oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su pesar por la tragedia y trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas. El Gobierno también anunció el despliegue de efectivo adicionales para reforzar la seguridad en la localidad.

La violencia criminal ha provocado el desplazamiento interno de cerca de 1,5 millones de personas en Haití, según una estimación difundida en junio por la Organización Internacional para las Migraciones. La agencia ha advertido que los ataques se han extendido más allá de Puerto Príncipe y afectan a distintas regiones del país.

En los últimos años, las pandillas han consolidado su poder en amplias zonas de Haití, donde se multiplican los asesinatos, secuestros, violaciones y casos de reclutamiento de menores. La crisis política, económica y de seguridad mantiene al país —uno de los más pobres de América y con unos 11 millones de habitantes— sumido en una emergencia prolongada.

Ante la incapacidad de la Policía Nacional para contener a los grupos armados, Naciones Unidas respaldó la creación de una fuerza internacional destinada a combatir a las pandillas. El plan contempla, a largo plazo, la participación de unos 5.500 policías y militares extranjeros, aunque todavía no se ha precisado cuántos efectivos han sido desplegados.