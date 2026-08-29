La Justicia ecuatoriana declara culpable al expresidente Lenín Moreno por recibir sobornos

El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno fue declarado culpable de cohecho por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el proceso relacionado con la adjudicación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a la compañía estatal china Sinohydro.

Los magistrados concluyeron que Moreno aprovechó su posición como vicepresidente de Ecuador, durante el mandato de Rafael Correa, para intervenir en asuntos que no estaban directamente bajo sus competencias y favorecer la viabilidad del proyecto energético.

Según la resolución judicial, los pagos no llegaron necesariamente de forma directa al exmandatario, sino que fueron canalizados mediante empresas, sociedades y terceras personas. El tribunal demostró que esas operaciones permitieron beneficiar a miembros de su familia y personas de su círculo cercano.

La Fiscalía sostiene que la trama movilizó alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, una cantidad equivalente a cerca del 4% del contrato firmado para construir la hidroeléctrica. De ese monto, más de un millón de dólares habría terminado, presuntamente, en manos de Moreno y sus familiares.

También fueron declarados culpables

La esposa del exgobernante, Rocío González, y su hija, Irina Moreno, fueron declaradas culpables como cómplices. Los jueces precisaron que su responsabilidad no se deriva únicamente del vínculo familiar con el expresidente, sino de su supuesta participación en operaciones financieras relacionadas con la recepción y circulación del dinero.

El proceso alcanza a una veintena de personas, entre ellas antiguos responsables vinculados al proyecto hidroeléctrico y el exembajador de Ecuador en China Cai Runguo. La lectura de la resolución judicial continuaba después de varias horas, mientras el tribunal detallaba el grado de implicación atribuido a cada procesado.

La Fiscalía solicitó para los acusados ​​seis años y seis meses de prisión, además de la prohibición de ocupar cargos públicos o contratar con el Estado. También pidió multas, una reparación económica, la suspensión de los derechos de participación política y disculpas públicas.

Entre las medidas planteadas figura asimismo la celebración de una “cita anticorrupción” en las instalaciones de Coca Codo Sinclair.

Moreno niega las acusaciones

El expresidente acudió presencialmente a la audiencia y afirmó que quería “dar la cara”. Durante un receso, volvió a rechazar las acusaciones y calificó el proceso como una supuesta represalia política impulsada por Rafael Correa.

Moreno aseguró que nunca emitió documentos ni realizó gestiones relacionadas con la central hidroeléctrica. “No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro”, sostuvo.

Aunque el tribunal ya descubrió la culpabilidad, todavía debe anunciar las penas concretas y el resto de medidas que se aplicarán a los condenados