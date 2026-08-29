Trump fuerza a la chavista Delcy a firmar un convenio petrolero, que deja en manos de EEUU las reservas de Venezuela

La gran noticia del día es que Donald Trump y Delcy Rodríguez han dado a conocer un acuerdo que afecta al petróleo de Venezuela. Según lo afirmado por ambos, este pacto otorga a EE.UU. el control mayoritario sobre 17 yacimientos y más de 65.000 millones de barriles, lo que equivale a poco más del 20% de las reservas probadas del país, según ha informado la BBC.

Este movimiento impacta de lleno en la geopolítica, la economía global y las relaciones entre Washington y Caracas. El trasfondo no reside únicamente en la magnitud del crudo, sino en quién ejerce el control, cómo se distribuyen los beneficios y qué margen real conserva el Estado venezolano en un sector que ha sido vital para su supervivencia económica y su influencia internacional.

La BBC señala que Trump calificó el pacto como un acuerdo “histórico”, mientras que Delcy Rodríguez lo apoyó poco después al mencionar inversiones, creación de empleo y generación de ingresos para el Estado venezolano. Reuters informa que el presidente estadounidense se refirió al “control mayoritario” sobre más de 65.000 millones de barriles, revelando que la negociación involucra a empresas privadas, aunque aún no se han detallado la estructura legal ni los campos específicos.

Qué se sabe del pacto

Los aspectos que están claros apuntan a un esquema inusual. De acuerdo con Reuters, el acuerdo se basa en semanas de diálogos y proporcionaría a compañías estadounidenses acceso a largo plazo a varios bloques petroleros, destinando parte de la producción al mercado norteamericano. La BBC indica que los 17 yacimientos comprenden activos de la Faja del Orinoco y áreas alrededor del lago de Maracaibo, que son zonas cruciales para la industria petrolera venezolana.

17 yacimientos en el centro de la negociación.

en el centro de la negociación. Más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas bajo control mayoritario estadounidense, según lo expuesto por Trump .

de reservas probadas bajo control mayoritario estadounidense, según lo expuesto por . Participación de empresas privadas como canal operativo del acuerdo.

como canal operativo del acuerdo. Carencia de detalles públicos sobre concesiones, fiscalidad y distribución final de la producción.

La principal incertidumbre se centra en el ámbito jurídico. Tanto Reuters como la BBC coinciden en que no se han hecho públicos los documentos completos y que no está claro cómo se materializará ese “control” en términos legales, ni cuál será el papel exacto de Petróleos de Venezuela. Esta ambigüedad es crucial, dado que el petróleo venezolano se ha convertido en un asunto sensible tanto a nivel nacional como internacional.

Lo que cambia para Venezuela y para Washington

Para Venezuela, el acuerdo podría representar una senda rápida para captar capital, incrementar la producción y generar ingresos en un momento de gran debilidad económica. Delcy Rodríguez argumentó que el pacto incluye más de 100.000 millones de dólares en inversiones y 209.000 millones en impuestos para el Estado, una cifra que busca presentar la transacción como un motor de reconstrucción.

Para EE.UU., la perspectiva es diferente. Reuters describe esta maniobra como un intento de Trump para garantizar una nueva fuente de crudo y mitigar la presión sobre los precios de la gasolina en el ámbito interno. Por otro lado, The New York Times resalta que este acuerdo representa una incursión poco habitual en el control de campos petroleros en el extranjero, a través de una alianza con un operador privado, algo que se alinea con la estrategia de aumentar la influencia energética en el hemisferio occidental.

También hay un componente político notable. El hecho de que Washington esté negociando con Delcy Rodríguez y no con un gobierno completamente reconocido plantea otro debate sobre legitimidad, sanciones y la continuidad institucional. Reuters advierte sobre posibles desafíos constitucionales en Venezuela, donde el Estado mantiene la titularidad de las actividades esenciales en el sector petrolero.

Antecedentes y posibles escenarios

Este pacto no surge de la nada. En los últimos meses, se habían mencionado reformas para atraer inversiones, conversaciones discretas con operadores estadounidenses y una estrategia para reactivar la producción venezolana mediante capital externo. En enero, la propia BBC explicó cómo Trump había convertido el petróleo venezolano en una herramienta de negociación política, con pasos que sugerían un giro pragmático en la relación bilateral.

A partir de aquí, se pueden presentar varios escenarios:

Escenario Qué implica Riesgo principal Aplicación rápida Ingreso de capital y comienzo de proyectos en 17 campos Conflicto legal y resistencia política Aplicación parcial Solo algunos bloques avanzan por fases Lento impacto sobre producción y recursos fiscales Bloqueo institucional Impugnaciones internas retrasan el pacto Incertidumbre para empresas e inversores

Si el texto se formaliza y supera los obstáculos internos, Venezuela podría ganar un respiro financiero y EE.UU. reforzar su posición energética en la región. En caso contrario, el acuerdo podría terminar convirtiéndose en una simple declaración política, lejos de transformar realmente el sector.

La lectura subyacente es clara: el petróleo vuelve a tener el mando. Y cuando el petróleo manda, casi todo lo demás se adapta a su ritmo.

Entre las curiosidades del caso, hay una que resume bien la situación: Venezuela continúa poseyendo las mayores reservas probadas de crudo del mundo, pero su producción real ha estado durante años muy por debajo de su potencial. Esta diferencia explica por qué cada anuncio relacionado con su petróleo genera tanto dinero, tanta política y tantas dudas.