Chile da un giro histórico y avala a Argentina con la soberanía sobre las Islas Malvinas

El presidente de Chile, José Antonio Kast, volvió a poner a su país del lado de Argentina en la disputa por las Islas Malvinas. Tras reunirse con Javier Milei en el Palacio de La Moneda, Santiago, el mandatario chileno ratificó el apoyo de su Gobierno a los “legítimos derechos de soberanía” argentinos sobre el archipiélago, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Kast fue más allá del gesto político: pidió que Argentina y el Reino Unido reabran ya las negociaciones para lograr “una solución pacífica y definitiva” al conflicto, en línea con resoluciones de la ONU y otros foros multilaterales.

La jugada de Milei: Malvinas como causa “sagrada”

Para Milei, el respaldo chileno cae en un momento clave. El mandatario argentino calificó el reclamo por Malvinas como la causa “más importante y sagrada” de los argentinos y anunció un mensaje en cadena nacional para referirse a los “avances diplomáticos” en defensa de la soberanía.

La expectativa subió después de que Donald Trump insinuara que Washington podría revisar su postura tradicional y no sostener automáticamente la posición británica. Milei celebró ese guiño y lo usó como telón de fondo para su ofensiva diplomática.

Diplomacia en paralelo: Estados Unidos en la escena

En la misma jornada, Milei se reunió en Santiago con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. Aunque no se filtraron detalles de la conversación, el encuentro se dio en el mismo contexto de presión por Malvinas y del viaje relámpago del presidente argentino a Chile.

Actividades ilegales en la mira de Buenos Aires

En su intervención, Milei agradeció el “tradicional apoyo” de Chile y pidió colaboración para evitar que se consoliden “actividades logísticas ilegales unilaterales” en la zona en disputa, especialmente en exploración y explotación de hidrocarburos y pesca, que considera contrarias a resoluciones de la Asamblea General de la ONU.

Magallanes: un capítulo cerrado (por ahora)

La cumbre también sirvió para bajar la tensión por el Estrecho de Magallanes. Ambos presidentes reconocieron la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho y reafirmaron la vigencia de los tratados de límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984, tras una polémica desatada por declaraciones de un alto mando de la Fuerza Aérea argentina.

Extradición en la agenda: el caso Apablaza

En el plano bilateral, Kast agradeció a Milei su compromiso para “materializar a la brevedad posible” la detención y extradición de Galvarino Apablaza, exguerrillero asilado en Argentina durante décadas y acusado de participar en 1991 en el asesinato de un senador de la UDI, partido oficialista en Chile.

Contexto y antecedentes

Este no es el primer gesto de Kast en la cuestión Malvinas: ya había expresado respaldo a la soberanía argentina durante una visita a Argentina en abril pasado, siempre pidiendo la reanudación de negociaciones entre Buenos Aires y Londres.

La reunión en Santiago se produjo apenas horas antes de que Milei grabara y emitiera su discurso a la nación, previsto para las 21 hora local, en un intento de capitalizar el momento diplomático abierto por el apoyo chileno y las declaraciones de Trump.