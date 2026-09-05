Delcy Rodríguez lo deja claro: “Habrá elecciones, pero cuando Venezuela esté preparada”

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que el país celebrará elecciones “en el momento en que esté preparado”, durante una comparecencia en Caracas en la que también se firmaron importantes acuerdos energéticos con Estados Unidos.

La mandataria respondió así a un periodista que le preguntó por el calendario electoral, en un contexto marcado por las conversaciones entre su gobierno y parte de la oposición, con el respaldo de Washington, para avanzar hacia una transición democrática.

“No tengas duda de eso: habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, dijo Rodríguez tras cerrar millonarios convenios en el sector energético, en un acto al que asistió el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Sintonía con Washington

Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró de acuerdo con la idea de que Venezuela aún no reúne las condiciones para votar.

“Simplemente no me parece que estén listos todavía. Es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, declaró Trump, en referencia a la administración de Rodríguez, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una intervención estadounidense el 3 de enero.

Las declaraciones de ambos líderes reflejan una línea común: la prioridad ahora es consolidar la estabilidad política y económica antes de abrir un proceso electoral, mientras continúan las negociaciones auspiciadas por EE.UU. entre el ejecutivo interino y sectores opositores.