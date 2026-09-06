Betancourt, el magnate investigado por ‘blanqueo’ convertido en el socio energético de Trump en Venezuela

En un movimiento sin precedentes, el gobierno de Donald Trump ha sellado una alianza energética con Venezuela que coloca a un antiguo investigado por blanqueo de dinero en el centro del tablero.

Alejandro Betancourt, fundador de North American Blue Energy Partners (NABEP), es ahora el interlocutor clave entre Washington y el nuevo ejecutivo interino de Caracas, liderado por Delcy Rodríguez tras la captura y extradición de Nicolás Maduro a Nueva York.

El pacto, anunciado la semana pasada, concede a Estados Unidos derechos sobre aproximadamente el 20% de las reservas probadas de crudos venezolanas —unos 65.000 millones de barriles— durante los próximos 100 años.

La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono adquiere una participación del 35% en NABEP sin diseño inicial, mientras que el Departamento de Estado asegura el derecho a comprar el 20% de la producción a precio de costo y acceso preferencial al 80% restante.

De investigado a intermediario indispensable

Hasta hace pocos meses, Betancourt era objeto de pesquisas federales en Estados Unidos, España y Suiza por presuntos desvíos de más de mil millones de dólares de PDVSA y su blanqueo a través de inmuebles en Miami y cuentas en Malta y Suiza. Sin embargo, los fiscales de Florida suspendieron la investigación a principios de 2026 y Washington presionó a Berna para que retirara una solicitud de extradición desde Londres, según fuentes citadas por Reuters y The Washington Post.

Cuatro personas familiarizadas con la política estadounidense en Venezuela aseguran que el magnate fue clave en la planificación de la operación del 3 de enero que derrocó a Maduro y facilitó información para reforzar el bloqueo naval contra petroleros sancionados, lo que derivó en la interceptación de más de una docena de buques. Desde entonces, ha actuado como puente entre ambos gobiernos, ayudando a negociar acuerdos que ya han permitido la exportación de más de 135 millones de barriles a EE.UU., Europa, India y el Caribe.

Controversia y respaldos oficiales

Funcionarios estadounidenses consultados por Reuters defienden a Betancourt como un «operador probado» en el sector energético venezolano, argumentando que la mayoría de los litigios datan de hace una década y que actualmente no enfrenta cargos en EE.UU.. Sarah Chouraqui, abogada de NABEP, afirmó que las acusaciones han sido «examinadas exhaustivamente» por autoridades de Múltiples jurisdicciones sin que se presentaran cargos formales.

No obstante, exfiscales, diplomáticos y agentes de inteligencia expresan en privado su preocupación por la influencia del empresario, dado su historial bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro y las investigaciones aún activas en Suiza y España. Mark Pieth, experto suizo en anticorrupción, calificó de «inusual» la retirada de la solicitud de extradición mientras el caso penal sigue abierto en Zúrich.

Los «Bolichicos» y el ascenso de una nueva élite

Betancourt forma parte de la llamada generación de los «Bolichicos», empresarios que acumularon fortunas durante el chavismo gracias a contratos estatales, muchos sin licitación pública. Su firma Derwick Associates recibió cerca de 2.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas en la crisis energética de los años 2010, aunque muchos operaron muy por debajo de su capacidad o nunca funcionaron.

En 2012, se asoció con PDVSA para explotar yacimientos maduros en el occidente venezolano, que luego se convertirían en el núcleo productivo de NABEP, cofundada en abril de 2024 con el millonario floridano Harry Sargeant —quien vendió su participación el mes pasado—. Mauricio Claver-Carone, exasesor de Trump en asuntos venezolanos, lo describe como un intermediario «útil» por su conocimiento del negocio petrolero en ambos países, aunque reconoce las dudas que genera su pasado.

Detalles del acuerdo y control estadounidense

El convenio establece que la mayoría de los miembros del consejo de NABEP serán ciudadanos estadounidenses y que Washington tendrá poder de veto sobre los nombramientos, garantizando un control efectivo sobre la operación. Venezuela recibirá entre el 16% y el 40% de la producción, según el campo, además de los ingresos fiscales correspondientes.

Chris Wright, secretario de Energía de EE.UU., visitó esta semana el palacio de Miraflores para cerrar los últimos detalles del pacto, en una ceremonia a la que Betancourt creció aunque no apareció en las fotografías oficiales junto a Wright y Rodríguez. El magnate ha viajado en dos ocasiones desde Florida a Caracas en junio y julio, según manifiestos de vuelo consultados por Reuters.

Repercusiones y críticas

El acuerdo ha sido calificado por la Casa Blanca como «el mayor trato petrolero de la historia», pero los analistas advierten que es improbable que reduzca los precios de la gasolina en EE.UU. a corto plazo. Para Washington, el pacto representa una herramienta geopolítica para consolidar su influencia en el hemisferio y desplazar a operadores chinos y rusos que antes controlaban parte de los 17 campos ahora concesionados a NABEP.

Mientras tanto, el gobierno venezolano interino no ha respondido a las solicitudes de comentario sobre el rol de Betancourt, y la Fiscalía de Zúrich mantiene que el proceso penal contra el empresario «continúa» pese a la retirada de la extradición. En Madrid, la Audiencia Nacional y PDVSA tampoco han emitido declaraciones sobre las pesquisas españolas que, según El País, implicarían un envío de 4.000 millones de dólares.