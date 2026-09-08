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Sondeo de Quaest revela paridad total en escenario de balotaje

Lula y Flávio Bolsonaro empatados en un 41% abren la carrera por la presidencia de Brasil

El presidente mantiene siete puntos de ventaja en primera vuelta, pero la sombra de la crisis judicial y un 17% de electores indecisos o abstencionistas dejan el resultado en el air

Lula y Flávio Bolsonaro empatados en un 41% abren la carrera por la presidencia de Brasil
Lula - Flavio Bolsonaro PD.
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La contienda por el Palacio del Planalto entra en su fase más incierta. Una nueva encuesta de la consultora Quaest, publicada este lunes, muestra a Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro empatados en un 41% de las preferencias para una hipotética segunda vuelta, la primera vez desde marzo que ambos aparecen técnicamente nivelados .

El sondeo, realizado entre el 3 y el 6 de septiembre a 2.004 brasileños mayores de 16 años, coincide con el turbulento contexto político abierto en torno al Supremo Tribunal Federal y las dudas sobre el juez Alexandre de Moraes, lo que podría estar influyendo en la intención de voto .

En la primera ronda, prevista para el 4 de octubre, Lula conserva el liderazgo con un 36%, siete puntos por encima del 29% de Flávio, aunque ambos registran una ligera caída de un punto respecto a mediciones anteriores .

Por detrás se sitúa el escritor Augusto Cury, candidato novato del partido Avante, con un 8%, seguido de nombres de la derecha como Ronaldo Caiado y Renan Santos (3% cada uno), Romeu Zema (2%) y, en la cola, la izquierdista Samara Martins y el influencer Pablo Marçal (1% cada uno), cuya postulación podría ser invalidada por la Justicia .

La encuesta, difundida en el Día de la Independencia de Brasil, refleja además un electorado fragmentado: un 9% se declara indeciso y otro 8% asegura que votará en blanco, anulará su papeleta o no acudirá a las urnas, a pesar del carácter obligatorio del sufragio en el país

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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