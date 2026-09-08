Lula y Flávio Bolsonaro empatados en un 41% abren la carrera por la presidencia de Brasil

La contienda por el Palacio del Planalto entra en su fase más incierta. Una nueva encuesta de la consultora Quaest, publicada este lunes, muestra a Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro empatados en un 41% de las preferencias para una hipotética segunda vuelta, la primera vez desde marzo que ambos aparecen técnicamente nivelados .

El sondeo, realizado entre el 3 y el 6 de septiembre a 2.004 brasileños mayores de 16 años, coincide con el turbulento contexto político abierto en torno al Supremo Tribunal Federal y las dudas sobre el juez Alexandre de Moraes, lo que podría estar influyendo en la intención de voto .

En la primera ronda, prevista para el 4 de octubre, Lula conserva el liderazgo con un 36%, siete puntos por encima del 29% de Flávio, aunque ambos registran una ligera caída de un punto respecto a mediciones anteriores .

Por detrás se sitúa el escritor Augusto Cury, candidato novato del partido Avante, con un 8%, seguido de nombres de la derecha como Ronaldo Caiado y Renan Santos (3% cada uno), Romeu Zema (2%) y, en la cola, la izquierdista Samara Martins y el influencer Pablo Marçal (1% cada uno), cuya postulación podría ser invalidada por la Justicia .

La encuesta, difundida en el Día de la Independencia de Brasil, refleja además un electorado fragmentado: un 9% se declara indeciso y otro 8% asegura que votará en blanco, anulará su papeleta o no acudirá a las urnas, a pesar del carácter obligatorio del sufragio en el país