Colombia y EE.UU. sellan en Barranquilla un plan de choque para levantar el país tras el sismo

Un pacto con nombre de ciudad costera.

En lugar de un comunicado genérico, el Gobierno colombiano y la Administración Trump bautizaron su nueva agenda bilateral como los “Acuerdos de Barranquilla”, en referencia a la sede alterna de la Presidencia donde se reunieron el mandatario Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado Marco Rubio. La fórmula resume tres ejes: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio, una triada que mezcla obras públicas, reactivación productiva y seguridad regional.

El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, con epicentro en el occidente del país, dejó al menos 331 fallecidos, miles de heridos y afectaciones masivas en vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva. Ese escenario de emergencia es el telón de fondo del pacto: convertir la reconstrucción en palanca de inversión y empleo, con capital estadounidense como motor inicial.

Dinero, disciplina y garantías: la ecuación de la reconstrucción

De la Espriella planteó a Rubio activar mecanismos de cooperación, inversión y financiación que incluyan a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de EE.UU., otras agencias federales y al sector privado. El objetivo es canalizar recursos hacia infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva, priorizando zonas golpeadas por el sismo y corredores logísticos con potencial exportador.

Como contrapartida, el Gobierno se compromete a mantener disciplina fiscal, mejorar la eficiencia del gasto, reforzar la seguridad jurídica y ofrecer mejores condiciones para la inversión. El punto de partida es complejo: al asumir, el 7 de agosto, el Ejecutivo heredó un déficit fiscal del 6,4% del PIB para 2025 y una deuda pública récord de 1.167 billones de pesos (unos 369.000 millones de dólares), equivalente al 60,5% del PIB.

Para no asfixiar la recuperación con ajuste puro, De la Espriella pidió a Rubio acompañamiento ante organismos multilaterales que faciliten instrumentos de financiación de la transición sin sacrificar el crecimiento. En paralelo, ambos gobiernos firmaron memorandos en energía nuclear civil y minerales críticos/tierras raras, señales de que la agenda va más allá de la emergencia inmediata.efe+2

Geografía como argumento económico

El presidente colombiano insistió en convertir ventajas estructurales en proyectos concretos: posición geográfica privilegiada, acceso a dos océanos (Pacífico y Atlántico) y proximidad a mercados clave. La idea es traducir esos activos en inversión directa, fábricas, cadenas productivas y empleos dignos, con Barranquilla y el Caribe como plataformas logísticas y el occidente como foco de reconstrucción post-sismo.

Un mes después de la toma de posesión, un giro visible

Esta es la primera visita de un alto cargo de la Administración Trump a Colombia desde que De la Espriella asumiera, hace apenas un mes, el 7 de agosto, en Cali. La lucha contra el narcotráfico y el impulso al comercio bilateral encabezan la agenda, pero el terremoto y la reconstrucción han funcionado como catalizadores para alinear prioridades y mostrar una renovada sintonía entre Bogotá y Washington tras años de distanciamiento.

En la práctica, los “Acuerdos de Barranquilla” buscan que la ayuda humanitaria inicial —EE.UU. anunció 26,5 millones de dólares y apoyo logístico del Comando Sur— dé paso a un programa de largo aliento con capital privado, garantías públicas y respaldo multilateral. El éxito dependerá de qué tan rápido se materialicen proyectos, se blinden reglas de juego y se traduzca la reconstrucción en actividad económica tangible.