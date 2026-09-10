EE.UU. tilda de “terroristas” a Los Tiguerones y blindará a Ecuador con más dinero y patrullas

Estados Unidos ha dado un nuevo golpe al crimen organizado en Ecuador al declarar a Los Tiguerones como organización terrorista extranjera, una decisión anunciada este miércoles por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su visita a Quito.

La banda, vinculada al narcotráfico y ataques contra civiles, periodistas y fuerzas de seguridad, se suma así a la lista negra que ya incluye a Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, todos considerados por Washington como grupos con “capacidad terrorista”.

Entre los episodios más sonados atribuidos a Los Tiguerones figura el asalto armado al canal TC Televisión en enero de 2024, un hecho que marcó un punto de inflexión en la percepción internacional de la violencia en Ecuador.

“No son mafias comunes, son terroristas”

Rubio fue contundente al describir a estos grupos: “No hablamos de una mafia típica, hablamos de terroristas que en muchos casos tienen armas y equipos que se parecen a un ejército nacional”, afirmó tras reunirse con el presidente Daniel Noboa.

Según el secretario de Estado, Los Tiguerones actúan como brazo logístico de los cárteles mexicanos, facilitando el movimiento y la exportación de drogas para financiar actividades criminales y ataques en toda la región.

El líder máximo de la banda, William Alcívar, alias “Willy”, sigue en libertad tras ser detenido en España sin que se lograra su extradición a Ecuador, un vacío que Washington pretende cerrar con esta designación.

Escudo de las Américas: la alianza contra el narco

La medida se enmarca en la iniciativa “Escudo de las Américas”, impulsada por la Administración Trump para crear una coalición regional contra las organizaciones criminales transnacionales.

“Esta alianza entre nuestros países es importantísima, y ​​en la región no tenemos un mejor aliado para ello que Ecuador”, aseguró Rubio, quien destacó la cooperación diaria entre fuerzas de élite de ambos países.

La estrategia no incluye solo designaciones de terroristas, sino también sanciones a exfuncarios ecuatorianos acusados ​​de recibir sobornos de estas redes, según adelantó el propio Rubio.demócrata

Más dinero, más barcos y más aviones.

Para afianzar la lucha, Washington pedirá al Congreso 45 millones de dólares adicionales destinados a combatir el crimen organizado en Ecuador, de los cuales 10 millones se destinarán específicamente a frenar la minería ilegal en la Amazonía.

Además, EE. UU. entregará una nueva embarcación de la Guardia Costera de unos 30 metros de eslora y cinco interceptores, con lo que sumará doce naves proporcionadas este año para reforzar la vigilancia marítima.

La presencia militar ya es tangible: dos aeronaves MV-22 Osprey participarán esta semana en un operativo contra la minería ilegal en Alto Punino, mientras en el Pacífico continúan los bombardeos contra embarcaciones vinculadas a Los Choneros.

Un mensaje claro a las bandas

Con esta designación, Estados Unidos busca no solo congelar activos y cortar flujos financieros, sino también enviar un mensaje de que estas organizaciones serán tratadas como enemigos de la seguridad regional.

“Nuestras fuerzas de élite están trabajando conjuntamente a diario de una manera que no tiene precedente para desmantelar estos grupos que están haciendo tanto daño a la región”, concluyó Rubio