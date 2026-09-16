La confesión de Alex Saab, testaferro de Maduro, revela nuevos chanchullos de Zapatero en la ‘estafa’ de Plus Ultra

La más reciente evolución del caso Plus Ultra ya no se está desarrollando únicamente en oficinas de la capital. La confesión del principal operador financiero del chavismo ante la justicia norteamericana ha sumado una dimensión internacional a un expediente que ya señalaba a José Luis Rodríguez Zapatero, a la aerolínea de capital venezolano y a la figura del presunto testaferro del ex presidente español. La pieza que faltaba ahora enlaza esta trama con las sociedades pantalla y los circuitos de dinero que durante años rodearon al régimen de Nicolás Maduro.

Según la información divulgada en estos días, el ex arquitecto financiero del chavismo ha reconocido la existencia de una red de empresas oscuras, cuentas en diversos países y testaferros, comprometiéndose a colaborar con los fiscales estadounidenses en investigaciones que abarcan más de los delitos que ya ha admitido. Entre los documentos recopilados por la Justicia de Estados Unidos se encuentra el registro del teléfono del empresario venezolano Rodolfo Reyes, antiguo accionista principal de Plus Ultra, que en 2021 fue remitido a España y que alimenta parte de los indicios en la causa española.

El contrato del 1% y el círculo de confianza

Mientras la dimensión internacional del caso sigue creciendo, en Madrid la atención persiste en el contrato intervenido por la UDEF que establecía una comisión del 1% vinculada directamente al rescate público de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021. Ese documento, recuperado del ordenador del empresario Julio Martínez Martínez, coincide casi de forma exacta con los 530.000 euros que la compañía terminó desembolsando al círculo cercano de la consultora asociada a Zapatero, Análisis Relevante SL.

A la par, un contrato firmado el 30 de julio de 2020 entre Análisis Relevante y Plus Ultra estipulaba honorarios mensuales de 5.000 euros más IVA para dicha consultora. Este esquema, según los investigadores, habría sido replicado con otras empresas como Softgestor, Inteligencia Prospectiva o Aldesa, todas ellas girando en torno al mismo entramado empresarial. La Audiencia Nacional está intentando determinar si esa estructura sirvió para ocultar comisiones relacionadas con el rescate y, por ende, si hubo tráfico de influencias en la concesión de la ayuda pública.

La nueva pieza introducida estos días es el contrato millonario que el propio Zapatero ha mencionado y que, como avanzó Onda Cero, solicitó que el juez del caso Plus Ultra revisara minuciosamente como parte de la investigación, centrando la atención en sus servicios de “consultoría global” con empresas vinculadas a Venezuela. Este documento refuerza la percepción de que el caso ya no se limita a un rescate aislado, sino a un patrón de relación entre la política, la mediación empresarial y los negocios con el país caribeño.

La confesión del testaferro y el giro del relato

El giro clave se presentó con el escrito entregado al juez de la Audiencia Nacional por Julio Martínez Martínez, señalado como pagador y presunto testaferro de Zapatero. En ese texto, así como en su posterior declaración de varias horas, Martínez reconoce que el ex presidente fue clave en la creación de Análisis Relevante y admite que esta sociedad recibió una comisión ilegal de cerca de 530.000 euros como resultado de las gestiones para conseguir el rescate de Plus Ultra.

Martínez detalla que descubrió la existencia de la aerolínea en mayo de 2020, cuando Zapatero le adelantó que recibiría una llamada de los directivos de la empresa. Poco después, el empresario se convirtió en el intermediario con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el CEO Roberto Roselli, empezando a trabajar sobre las dificultades financieras de la aerolínea y la necesidad de financiación. En su confesión, Martínez admite que actuó como instrumento para que Zapatero recibiera la comisión asociada al rescate, cerrando así el círculo entre la política, la consultora y la empresa.

El relato de los directivos de Plus Ultra refuerza esta versión. Martínez Sola ha confirmado ante el juez José Luis Calama el pago del 1% del rescate público al “grupo Zapatero”, en concepto de labores de “acompañamiento” para conseguir la ayuda de la SEPI. Roselli se ha alineado con esta narrativa en otro escrito dirigido al instructor, reconociendo la corrupción y la intermediación. Para los investigadores, ya no se tracta solamente de una sombra política: son tres imputados los que colocan al ex presidente en el centro de la operación.

La estrategia de Zapatero y el choque de versiones

Ante esta serie de confesiones, Zapatero mantiene una clara estrategia: acepta los cobros, pero niega cualquier implicación en el rescate. El ex presidente ha admitido haber recibido al menos 450.000 euros de Martínez en el transcurso de seis años, a través de Análisis Relevante, en concepto de “consultorías globales”. Sin embargo, sostiene que su actividad se circunscribe a la esfera privada y que no tiene relación con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de respaldar a Plus Ultra con fondos públicos.

En varias intervenciones públicas recientes, Zapatero enfatiza que no conversó con nadie del Ejecutivo ni de la SEPI sobre el rescate y que no teme que salgan a la luz mensajes que lo involucren. Niega de manera tajante cualquier mediación: “No, ninguna. Cero. Cero absoluto”, responde repetidamente cuando se le pregunta acerca de su posible participación en el procedimiento. Su defensa se apoya en que la aerolínea requería interlocutores en Caracas para operar y que su trabajo se centraba en facilitar gestiones con la administración venezolana, sin relacionarse con el rescate español.

La discrepancia entre esta versión y la de su presunto testaferro, así como del presidente de Plus Ultra y su CEO, se ha convertido en el núcleo del caso. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se ratifiquen las confesiones en sede judicial y que se cruce esa información con los contratos intervenidos y las comunicaciones entre las partes. Si estas declaraciones se sostienen, la narrativa de Zapatero se encuentra cada vez más acorralada en términos procesales y políticos.

Lo que viene: cooperación internacional, presión política y más interrogatorios

La confesión del operador financiero del chavismo abre una nueva puerta en esta trama. La colaboración con la justicia estadounidense permite establecer un mapa más claro de sociedades pantalla, bancos y flujos de dinero que partían de Venezuela y podían llegar a Europa. Ese trabajo ya ha proporcionado material relevante, como el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, y se espera que aporte más piezas en los meses venideros.

En España, el calendario se presenta muy cargado:

Nuevas declaraciones de los directivos de Plus Ultra para ratificar sus escritos de confesión.

Análisis exhaustivo del contrato del 1% y de las facturas relacionadas con el rescate.

Cruce de las consultorías de Análisis Relevante con otros negocios en Venezuela, incluidos servicios ante autoridades de Aduanas y oportunidades en el sector aéreo.

Paralelamente, el impacto político se intensifica. El caso coloca bajo presión tanto a la imagen del PSOE como al propio legado de Zapatero, al entrelazar antigua influencia política y negocios privados asociados a un régimen como el de Maduro. La investigación ya no se limita a una ayuda de 53 millones a una aerolínea: retrata cómo ex líderes pueden seguir funcionando como intermediarios en la economía internacional y hasta dónde se extienden los límites entre consultoría y tráfico de influencias.

La historia, que ya entrelaza confesiones, contratos y llamadas desde números anónimos, tiene aún varios capítulos por escribir; cómo se resuelva dictará no solo la suerte judicial de sus protagonistas, sino la manera en que España evalúa a partir de ahora la relación entre el poder político y los negocios de gran escala.