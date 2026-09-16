Keiko Fujimori y Aznar redefinen la cooperación bilateral entre Perú y España

Keiko Fujimori recibió en el Palacio de Gobierno a José María Aznar para abordar la relación bilateral y la promoción de inversiones entre Perú y España, destacando la historia de colaboración entre ambos países y la necesidad de fortalecer los vínculos económicos y comerciales.

Durante la reunión, Aznar —presidente de FAES— escuchó los principales objetivos del gobierno peruano, centrados en seguridad ciudadana, mitigación de los efectos de El Niño y la agilización de proyectos de infraestructura en agua y saneamiento.

También se evaluó la posible participación de Fujimori en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre.