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Encuentro en Palacio de Gobierno subraya estrechos lazos y perspectivas de inversión

Keiko Fujimori y Aznar redefinen la cooperación bilateral entre Perú y España

La presidenta peruana exponen sus ejes de gestión y analizan su posible participación en la Cumbre Iberoamericana en Madrid

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Keiko Fujimori recibió en el Palacio de Gobierno a José María Aznar para abordar la relación bilateral y la promoción de inversiones entre Perú y España, destacando la historia de colaboración entre ambos países y la necesidad de fortalecer los vínculos económicos y comerciales.

Durante la reunión, Aznar —presidente de FAES— escuchó los principales objetivos del gobierno peruano, centrados en seguridad ciudadana, mitigación de los efectos de El Niño y la agilización de proyectos de infraestructura en agua y saneamiento.

También se evaluó la posible participación de Fujimori en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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