“¡Hace falta un Bukele!”: el grito que gana fuerza en Cuba mientras la violencia golpea las calles

En medio de este escenario, un nombre aparece como referencia recurrente: Nayib Bukele.

El investigador independiente y creador de contenido Neober Licea, conocido como “Neo reporta un crimen”, afirmó en una entrevista con Univisión Miami que muchos ciudadanos expresan el deseo de contar en Cuba con un liderazgo que aplique medidas de seguridad semejantes a las adoptadas por el presidente salvadoreño.

La calle habla y las redes se convierten en la nueva denuncia

Cuando una persona sufre un delito, el teléfono móvil se ha convertido también en una herramienta para denunciarlo. Videos, fotografías y testimonios circulan por plataformas independientes, donde ciudadanos comparten casos que aseguran no encontrar respuesta suficiente en los canales oficiales.

Ese flujo de información ha permitido a investigadores y organizaciones independientes recopilar casos y elaborar sus propios registros.

Licea asegura que recibe diariamente reportes de ciudadanos preocupados por la violencia. Entre las denuncias aparecen robos con armas blancas o de fuego, ataques contra mujeres y homicidios cometidos en diferentes regiones del país.

Organizaciones como Cubalex han recurrido a este tipo de documentación independiente ante la ausencia de estadísticas públicas detalladas sobre determinados delitos.

Según los registros citados por Licea, agosto cerró con 52 homicidios documentados y el acumulado desde comienzos de año habría superado los 260 casos. Se trata de cifras procedentes de registros independientes, por lo que no equivalen a una estadística oficial del Estado cubano.

Historias que estremecen a una sociedad bajo presión

Detrás de cada número existe una historia. Algunas de las denuncias recopiladas describen escenas de extrema violencia que han provocado conmoción entre los ciudadanos.

Entre los casos recordados figura el asesinato de tres integrantes de una familia ocurrido en Matanzas en 2023. Una madre, un hombre y un niño fueron asesinados dentro de su vivienda, en un crimen atribuido a un vecino.

Los robos violentos constituyen otra de las principales preocupaciones en la isla

Teléfonos, motocicletas y dinero aparecen entre los objetos que, según las denuncias, son utilizados como objetivo de asaltos en la vía pública.

La percepción de inseguridad se alimenta precisamente de esa sucesión de casos: hechos aparentemente aislados que, al acumularse y difundirse en redes, terminan dibujando una imagen mucho más amplia del temor existente en determinadas comunidades.

Amenazas y presión sobre quienes documentan los crímenes

La exposición de estos casos tampoco está exenta de riesgos. Licea ha denunciado haber recibido amenazas de muerte contra él y miembros de su familia debido a su trabajo de documentación.

A pesar de ello, continúa recopilando testimonios y difundiendo denuncias.

Mientras las instituciones enfrentan cuestionamientos y la población busca nuevas vías para hacer visibles los delitos, la conversación sobre seguridad adquiere una dimensión política y social cada vez mayor.

Y en ese debate emerge una demanda que hace pocos años habría parecido improbable: la petición de un liderazgo de mano dura inspirado en el modelo de seguridad de Bukele.

Para sus partidarios, esa figura representa la posibilidad de recuperar el control de las calles. Para otros, el debate abre interrogantes sobre los límites que deberían tener las políticas de seguridad y las garantías ciudadanas.

Lo que sí resulta evidente es que la inseguridad ha entrado de lleno en la conversación pública cubana y que cada nuevo caso alimenta una pregunta que ya no puede ignorarse: ¿cómo recuperar la seguridad en las calles?