¿Por qué Bachelet abandona la carrera por la ONU?

Michelle Bachelet puso finel pasado sábado a su intento de convertirse en la primera mujer en dirigir las Naciones Unidas. La expresidenta de Chile anunció que retira su candidatura a la Secretaría General de la ONU, una decisión que llega después de varios meses marcados por la pérdida de respaldo político y por señales poco favorables dentro del proceso de selección.

“Hoy anuncio que he decidido no continuar con mi candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, comunicó Bachelet en un video publicado en sus redes sociales.

La exmandataria reconoció que las circunstancias no fueron las más favorables para el proyecto que había planteado, aunque reivindicó la decisión de haber dado el paso. “Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar. No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío”, afirmó.

La pérdida del respaldo de Chile

Uno de los principales obstáculos para la candidatura llegó desde su propio país. El Gobierno chileno decidió en marzo retirar oficialmente su apoyo a Bachelet y posteriormente confirmó que no respaldaría a ninguno de los aspirantes que continuaban en la disputa.

La decisión supuso un cambio respecto al inicio de la carrera, cuando Bachelet había sido propuesta en febrero por el entonces presidente chileno Gabriel Boric, con el respaldo también de México y Brasil.

Con la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia de Chile, ese respaldo desapareció. El Ejecutivo chileno señaló tras el anuncio de Bachelet que mantiene su compromiso con el multilateralismo y con la reforma de Naciones Unidas.

Una candidatura que perdió fuerza

La retirada se produce además después de varios indicios de que Bachelet tenía dificultades para consolidar apoyos entre los países que participan en el proceso.

Un sondeo conocido semanas atrás la situó en penúltimo lugar entre ocho candidatos. La propia expresidenta hizo referencia, con ironía, a sus reducidas posibilidades durante una actividad universitaria celebrada el pasado 3 de septiembre.

Otro episodio relevante ocurrió en agosto, cuando una votación del Consejo de Seguridad colocó a la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett al frente de las preferencias, con ocho votos favorables.

En este contexto, Bachelet optó finalmente por abandonar la contienda en lugar de prolongar una candidatura que había ido perdiendo respaldo.

Brasil y México, entre sus principales apoyos

En su mensaje de despedida, la expresidenta agradeció especialmente a los gobiernos de Brasil y México por haber mantenido su respaldo desde el comienzo.

“Agradezco muy especialmente a los presidentes de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, que respaldaron esta candidatura desde el primer día con generosidad y convicción”, señaló.

Bachelet sostuvo además que su postulación permitió abrir una discusión sobre dos cuestiones que consideraba relevantes para el futuro de Naciones Unidas: la posibilidad de que una mujer latinoamericana llegue por primera vez a la Secretaría General y que lo haga desde una posición independiente.

Una elección histórica para Naciones Unidas

La salida de Bachelet se produce en un proceso especialmente simbólico para Naciones Unidas. En sus ocho décadas de existencia, ninguna mujer ha ocupado la Secretaría General. América Latina, por su parte, solo ha tenido un representante al frente de la organización: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, que ejerció el cargo entre 1982 y 1991.

Existe además una práctica diplomática no escrita que busca alternar la procedencia regional del secretario general, aunque esta tradición no siempre se ha respetado. En esta ocasión, América Latina figura entre las regiones que aspiran a ocupar el puesto.

La carrera para suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato concluye el 31 de diciembre, continúa ahora con cinco candidatas y tres candidatos.