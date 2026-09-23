La chavista Delcy atraviesa el plenario de la ONU para besar a Sánchez

La apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas dejó este martes una escena fr lo más chusco entre Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez.

La chavista venezolana se levantó de su asiento, atravesó el plenario y se dirigió hasta el lugar ocupado por el presidente del Gobierno español para saludarle y plantearle la conveniencia de continuar el diálogo sobre Venezuela.

El acercamiento se produjo antes del comienzo de la sesión y a la vista del resto de delegaciones. Rodríguez y Sánchez se encontraban en la misma fila, aunque separados por varios asientos. La dirigente venezolana recorrió el espacio que los separaba hasta llegar junto al jefe del Ejecutivo español.

Sánchez se encontraba hablando por teléfono cuando Rodríguez se aproximó. Tras advertir su presencia, puso fin a la llamada y se levantó para saludarla. El intercambio fue breve, de apenas unos segundos, pero suficiente para que ambos mantuvieran una conversación.

De acuerdo con fuentes de Moncloa, Rodríguez planteó a Sánchez su intención de seguir hablando sobre el futuro político de Venezuela. El presidente español respondió afirmativamente y trasladó que España mantiene su compromiso con el futuro de la región.

Por ahora, según la misma fuente, no figura en la agenda una reunión bilateral entre ambos durante la celebración de la Asamblea General. El contacto en Nueva York constituye, no obstante, el primer encuentro presencial entre los dos dirigentes.

Dos conversaciones telefónicas antes del encuentro

La relación entre Sánchez y Rodríguez ya había incluido contactos telefónicos. Ambos hablaron el 9 de enero y el 25 de junio, según la información facilitada por el Ejecutivo español, en el contexto de la evolución política y de la situación en Venezuela.

La posición de España respecto a Rodríguez también ha experimentado cambios desde la transformación del escenario político venezolano. Sánchez llegó inicialmente a referirse a ella como presidenta temporal. Posteriormente, el Gobierno español cursó una invitación para que participara en la próxima Cumbre Iberoamericana prevista en Madrid.

La presencia de Rodríguez en territorio europeo está condicionada, además, por las restricciones que pesan sobre ella, por lo que cualquier desplazamiento a España requeriría las autorizaciones correspondientes.

El precedente que marcó la relación entre Sánchez y Rodríguez

El nuevo acercamiento adquiere especial relevancia por el controvertido episodio protagonizado por Rodríguez en Madrid en enero de 2020. La entonces vicepresidenta venezolana llegó de madrugada al aeropuerto de Barajas a bordo de un avión privado, pese a las restricciones que le impedían entrar en territorio español.

Hasta el aeropuerto se desplazó José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y dirigente próximo a Sánchez, para hacerse cargo de la situación.

Aquel episodio generó durante años preguntas sobre las circunstancias de la visita, los contactos mantenidos durante esas horas y el conocimiento que tuvo el Gobierno español de la llegada de la dirigente venezolana.

Sánchez reconoció posteriormente que Ábalos le había informado de la visita, aunque sostuvo que se trataba de un desplazamiento privado y que, una vez conocida la existencia de las sanciones, el encuentro previsto quedó cancelado.

La presencia efectiva de Rodríguez en Barajas, sin embargo, quedó documentada posteriormente, alimentando la controversia política en torno a aquel episodio.

Ahora, seis años después, el contacto entre ambos vuelve a producirse en un escenario muy diferente: el principal foro diplomático internacional y en plena discusión sobre el futuro político de Venezuela.