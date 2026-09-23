María Corina ha intentado regresar clandestinamente siete veces a Venezuela, minentras Trump y Sánchez agasajan a la chavista Delcy

El intento de María Corina Machado por regresar a Venezuela se ha transformado en una lucha contrarreloj, marcada por la presión internacional y múltiples obstáculos logísticos.

En una entrevista con COPE, David Alandete expuso los intentos fallidos de ayudar a la opositora en lo que se pensaba sería su regreso a su tierra natal. La cifra ya asciende a siete intentos sin éxito.

Machado ha estado fuera de Venezuela desde finales de 2025, cuando se marchó de manera clandestina tras casi un año en la sombra. Viajó a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz y posteriormente se trasladó a Panamá, donde ha reiterado su intención de regresar, aunque sin una fecha concreta a la vista.

Un regreso frenado por tierra, mar y aire

Los tres últimos intentos se llevaron a cabo en horas recientes y combinaron trayectos marítimos y aéreos. De acuerdo con su equipo, las autoridades bloqueaban la salida de Machado desde Panamá. Hasta el momento, la líder opositora no ha proporcionado una explicación pública detallada, aunque sus colaboradores han confirmado la serie de incidentes.

El periodista David Alandete, quien estuvo presente en parte de la operación, describió una serie de contratiempos. Uno de los problemas se debió a una avería en el motor de una embarcación. La empresa responsable del transporte no logró suministrar un repuesto y finalmente devolvió el dinero. No solo se enfrentó a cuestiones políticas, sino que también hubo problemas relacionados con la seguridad, la coordinación y la falta de garantías para finalizar el trayecto.

Este episodio pone de manifiesto el dilema principal de Machado. Su intención es regresar para liderar desde dentro la movilización opositora, pero cada intento no solo pone en riesgo a sus colaboradores, sino que también puede provocar una respuesta de las autoridades venezolanas o de sus aliados internacionales.

La cifra de siete intentos proviene inicialmente del círculo cercano de la dirigente, y fue corroborada por su equipo. Reuters indicó que los tres esfuerzos más recientes forman parte de esos siete intentos que se han llevado a cabo desde su salida clandestina del país.

La presión de Estados Unidos

El tema de su regreso ha adquirido matices incómodos para Washington. La Administración de Donald Trump habría solicitado a Machado que postergara su regreso tras los terremotos ocurridos en Venezuela durante junio. Fuentes opositoras citadas por Reuters afirman que la Casa Blanca teme que su presencia complique la situación política y de seguridad.

Sin embargo, Machado no ha presentado su retorno como una mera solicitud de permiso. La oposición recalca que su finalidad es promover una transición democrática y preparar elecciones competitivas. Según diversas fuentes mencionadas por Reuters, la dirigente podría considerar primero un viaje a Estados Unidos, aunque aún no se cuenta con un itinerario definido.

El dilema estadounidense puede resumirse en tres aspectos:

Seguridad: un regreso sin garantías podría ocasionar una crisis o una posible detención.

un regreso sin garantías podría ocasionar una crisis o una posible detención. Legitimidad: frenar su vuelta podría deteriorar la imagen de una transición apoyada por Washington.

frenar su vuelta podría deteriorar la imagen de una transición apoyada por Washington. Control político: su presencia en el país podría acelerar una movilización que muchos actores externos no desean en este momento.

La situación es particularmente compleja, pues Machado tiene un gran potencial de movilización, pero no controla las fronteras, el espacio aéreo ni las principales instituciones del país.

Una promesa repetida, pero sin fecha

Machado ha afirmado en múltiples ocasiones que regresará. En marzo comentó que lo haría “en pocas semanas”. Posteriormente, aseveró que volvería después de los terremotos y, en septiembre, subrayó que su decisión estaba tomada. Su entorno argumenta que la cuestión no es si regresará, sino cuándo y en qué condiciones.

La opositora también ha alertado sobre recibir amenazas diarias. Las autoridades venezolanas no han ofrecido garantías públicas para su entrada. Tampoco han precisado si se le permitiría llevar a cabo actividad política, moverse por el país o realizar actos con sus seguidores.

Su regreso tendría repercusiones inmediatas:

Podría reactivar las movilizaciones de la oposición en las calles y en comunidades afectadas por los terremotos. Obligar a las autoridades a decidir entre tolerar su presencia o arrestarla. Aumentaría la presión sobre Estados Unidos y otros gobiernos para definir su apoyo. Podría acelerar el debate sobre elecciones, seguridad y la reconstrucción institucional.

El elemento humano es tan relevante como el político. Machado lleva meses separada de su familia, y convertir su regreso en un símbolo de coherencia ante sus seguidores. Cada intento fallido incrementa la frustración, pero también reafirma la imagen de una dirigente dispuesta a asumir riesgos.

La siguiente oportunidad de volver dependerá de una ecuación delicada: una ruta segura, garantías mínimas y una decisión política por parte de Washington. Machado ha dejado claro que no tiene intención de renunciar a su meta. Mientras permanezca en Panamá, Venezuela seguirá a la expectativa de un viaje que, por el momento, se presenta tan simbólico como incierto.

Fuera del ámbito político, en esta historia hay un detalle casi ficticio: la operación ha dependido de aviones, barcos, motores averiados, permisos y cambios imprevistos. En esta travesía, hasta una pequeña pieza mecánica puede cambiar el destino de una líder que está decidida a volver a casa.