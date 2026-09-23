Trump se reune con la chavista Delcy Rodríguez a 16 kms de la cárcel donde se pudre el dictador Maduro

La imagen resulta ineludible: Donald Trump recibió a Delcy Rodríguez en Nueva York, a tan solo 16 kilómetros de la prisión federal donde se encuentra recluido Nicolás Maduro.

Según la BBC, el encuentro marca un acercamiento impensable entre dos Gobiernos que hasta antes de enero, eran vistos como adversarios.

La cita se llevó a cabo el martes por la noche en el hotel Lotte New York Palace, durante una recepción organizada por Trump en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También estuvieron presentes el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete, Susie Wiles, y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller.

Rodríguez calificó esta reunión de “histórica” y destacó que ambos líderes abordaron el fortalecimiento de la relación bilateral, así como la cooperación en aspectos de energía, minería y seguridad. La reunión fue a puerta cerrada, sin rueda de prensa conjunta ni detalles públicos sobre posibles compromisos concretos.

De adversarios a asociados operativos

El encuentro reafirma un cambio que Washington había comenzado meses atrás. Estados Unidos depuso y capturó a Maduro en enero, según información circulante sobre la operación, y posteriormente brindó su apoyo a Rodríguez, quien hasta entonces era vicepresidenta del régimen venezolano. Desde ese instante, la Administración Trump ha considerado al Gobierno interino como su principal interlocutor.

Este giro se articula en base a intereses muy específicos:

Recuperar la producción energética de Venezuela.

Facilitar acuerdos sobre deuda y activos en el extranjero.

Fortalecer la cooperación contra el narcotráfico.

Reintegrar a Venezuela en organismos multilaterales.

Garantizar seguridad jurídica a las empresas estadounidenses.

Recentemente, Reuters reveló que una delegación venezolana sostuvo conversaciones en Estados Unidos sobre energía, deuda y minería. Estas negociaciones buscan reactivar sectores clave de la economía venezolana y permitir a Caracas recuperar el control de activos que actualmente están bloqueados fuera del país.

El petróleo se sitúa en el centro de esta nueva relación. Un acuerdo reciente entre Venezuela y diversas empresas estadounidenses, incluida Chevron, amplía las operaciones de la compañía y otorga a Washington una influencia directa sobre el resurgimiento de la industria. Para Trump, este pacto combina presión geopolítica, acceso a recursos y una posible fuente de estabilidad regional.

La cercanía con Maduro le da otro matiz a la situación

La escena neoyorquina cobra una nueva dimensión por la cercanía de la prisión donde se halla recluido Maduro. El ex presidente venezolano enfrenta en Estados Unidos acusaciones vinculadas al narcotráfico. Su arresto rompió la continuidad del chavismo en el poder y dejó a Rodríguez al mando de una transición respaldada por Washington.

Sin embargo, el nuevo Gobierno aún debe demostrar que puede gobernar más allá del apoyo estadounidense. De momento, no se avizoran elecciones inminentes ni un cronograma claro para la normalización democrática. La falta de menciones públicas sobre reformas políticas, la situación de los presos y garantías electorales se destacó como uno de los aspectos más notables de la reunión.

El mensaje oficial se centró en la cooperación. Esta elección pone de manifiesto las prioridades actuales de ambos Gobiernos:

Washington Caracas Controlar los riesgos de seguridad y narcotráfico Lograr reconocimiento internacional Asegurar inversiones y producción petrolera Obtener financiación y activos Disminuir la influencia de rivales externos Consolidar a Rodríguez en el poder Presentar resultados ante su electorado Evitar un aislamiento diplomático

Trump también reveló recientemente que Venezuela dejaría de figurar en la lista estadounidense de países que no combaten de manera suficiente el tráfico de drogas. Esta decisión marca un cambio significativo tras más de dos décadas de sanciones políticas en este ámbito, aunque Washington exige avances concretos en la lucha contra las redes criminales.

La oposición enfrenta un dilema

El acercamiento entre Trump y Rodríguez complica la situación de María Corina Machado, principal figura de la oposición venezolana. De acuerdo con Reuters, Machado ha intentado regresar al país en varias ocasiones sin éxito, mientras Rodríguez se reunía con el presidente estadounidense en Nueva York.

Esta escena arroja luz sobre el estado actual del respaldo internacional. La Casa Blanca prioriza la estabilidad operativa y los acuerdos económicos, en lugar de una inmediata transferencia de poder a la oposición. Para Machado, volver sin garantías podría significar una detención o dejarla sin capacidad real de movilización. Por el contrario, permanecer en el exterior permite a Rodríguez ocupar el espacio institucional.

El precedente diplomático es de gran importancia. Esta reunión representa el primer contacto en persona entre un presidente estadounidense y un líder venezolano en más de once años, desde el breve encuentro entre Barack Obama y Maduro en la Cumbre de las Américas de 2015.

El futuro dependerá de si los acuerdos económicos ofrecen resultados palpables y si, posteriormente, Washington exige una hoja de ruta política. Por ahora, Trump y Rodríguez han decidido abordar temas de petróleo, seguridad y reintegración internacional. A escasa distancia, la celda de Maduro recuerda que la transición venezolana sigue abierta y que cada gesto en el ámbito diplomático tiene un costo político.