Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha aprovechado su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas para defender que el país atraviesa un momento de cambio y para anunciar que habrá nuevos comicios bajo condiciones de igualdad para todos los actores políticos.

Durante su discurso, Rodríguez ha situado la apertura política y la recuperación económica como los principales pilares de esta nueva etapa. La dirigente venezolana ha asegurado que su Gobierno trabaja en un proceso de transformación que, según sus palabras, pretende desarrollarse de manera institucional, ordenada y verificable.

Uno de los anuncios centrales de su intervención ha sido su compromiso con la celebración de elecciones. Rodríguez ha explicado que el diálogo abierto con un sector de la oposición pretende facilitar el camino hacia nuevos comicios y ha insistido públicamente en que estos deberán desarrollarse en condiciones de igualdad.

El discurso también ha concedido un papel destacado a Estados Unidos. La mandataria ha defendido el acuerdo petrolero alcanzado entre ambos países el pasado 28 de agosto, que ha presentado como uno de los grandes pactos energéticos suscritos por Venezuela. Para Rodríguez, este entendimiento puede convertirse en uno de los elementos fundamentales de la nueva relación bilateral.

El petróleo ocupa así un lugar central en la estrategia internacional planteada por Caracas. Rodríguez ha reivindicado las enormes reservas venezolanas y ha defendido que el país puede contribuir a la estabilidad del suministro energético mundial. En su intervención, ha relacionado la seguridad energética con la necesidad de evitar nuevas tensiones que puedan afectar a la economía global.

La comparecencia ha tenido además una relevancia simbólica para Venezuela. Rodríguez se ha convertido en la primera jefa de Estado venezolana que interviene ante la Asamblea General de la ONU desde 2018, en un contexto marcado por los intentos del Gobierno de proyectar una imagen de apertura y estabilidad hacia el exterior.

Bajo el lema «Venezuela renace», la presidenta encargada ha presentado el actual momento político como un punto de inflexión. También ha recordado las dificultades afrontadas recientemente por el país, entre ellas las tensiones con Washington y los terremotos registrados en junio.

Su intervención ante Naciones Unidas ha girado, en definitiva, en torno a tres grandes mensajes: la convocatoria de futuras elecciones, el diálogo con sectores de la oposición y el fortalecimiento de los vínculos económicos con Estados Unidos, con la industria petrolera como principal instrumento para recuperar peso internacional.