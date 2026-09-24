Milei reivindica ante la ONU la soberanía argentina sobre las Malvinas

Javier Milei no se guardó nada. El presidente argentino subió este miércoles a la tribuna de la Asamblea General de la ONU y convirtió su intervención en una auténtica andanada contra la organización internacional.

Su diagnóstico fue demoledor: Naciones Unidas, afirmó, ha fracasado en algunas de sus principales responsabilidades y ha terminado construyendo una gigantesca estructura burocrática alejada de los ciudadanos.

Milei organizó su discurso alrededor de tres grandes cuestiones: lo que la ONU debería haber hecho y no hizo, aquello que hizo sin que nadie —según su interpretación— se lo pidiera y, finalmente, el avance imparable de la inteligencia artificial.

“Permitieron el caos y el terrorismo internacional”

El presidente argentino arrancó reivindicando las medidas adoptadas desde su llegada al poder y recordó el escenario económico que, según aseguró, heredó.

Pero rápidamente puso el foco en Naciones Unidas.

Milei acusó a la organización de haber permitido el avance del terrorismo internacional y cuestionó su posición frente a Israel. También reprochó a la comunidad internacional haber mantenido durante décadas una respuesta insuficiente respecto a la disputa por las Malvinas.

Su mensaje fue directo: las resoluciones internacionales pierden valor cuando no existen consecuencias para quienes no las cumplen.

Malvinas vuelve al centro del discurso

La reivindicación de la soberanía argentina sobre las Malvinas tuvo un capítulo propio.

Milei calificó la cuestión como una “causa nacional” y volvió a denunciar la situación que mantiene al Reino Unido al frente del archipiélago.

El mandatario utilizó este conflicto como uno de los ejemplos para sostener que Naciones Unidas ha perdido capacidad de influencia. Su argumento: si una resolución puede permanecer décadas sin producir cambios efectivos, la autoridad de la institución queda, en su opinión, cuestionada.

Argentina cambia de rumbo y mira a Washington y Jerusalén

Frente al escenario que describió como años de decadencia y pérdida de peso internacional, Milei presentó su proyecto político como un punto de inflexión.

Capitalismo, tecnología y rearme fueron algunos de los conceptos utilizados para definir la nueva orientación argentina.

También dejó clara su apuesta internacional: Estados Unidos e Israel aparecen como aliados prioritarios de Buenos Aires.

El presidente argentino volvió a situarse así en la órbita política de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, con quienes comparte buena parte de sus posiciones sobre cuestiones internacionales.

La ONU, en el punto de mira

Milei endureció todavía más el tono cuando describió a Naciones Unidas como un “Leviatán burocrático” que pretende decir a los ciudadanos cómo deben vivir.

También cargó contra el globalismo y contra las políticas migratorias que calificó de descontroladas.

En su intervención, el mandatario argentino sostuvo que la organización no habría aprovechado los últimos años para revisar su modelo y que, por el contrario, habría profundizado las mismas políticas que él cuestiona.

La pandemia: “terror psicológico” y control social

La gestión de la pandemia de covid-19 tampoco escapó a sus críticas.

Milei calificó las restricciones aplicadas durante aquellos meses como un “experimento global de control social” y denunció la existencia de un clima de miedo impulsado, según sus palabras, desde los propios Estados.

El presidente argentino aseguró que el temor al contagio terminó afectando incluso a las relaciones cotidianas entre ciudadanos y sostuvo que las instituciones no habrían aprendido las lecciones de aquella crisis.

Y llega su gran defensa de la inteligencia artificial

El tramo final del discurso cambió de escenario, pero no de tono.

Milei se lanzó a defender la inteligencia artificial frente a quienes alertan sobre sus posibles peligros. Para el presidente argentino, las grandes revoluciones tecnológicas siempre han provocado miedo y resistencia antes de transformar la sociedad.

Mirando al plenario, resumió su posición con una frase contundente: “Esta casa está llena de pesimistas”.

Milei presentó la llamada “superinteligencia” como una oportunidad histórica y rechazó la idea de que su desarrollo conduzca necesariamente a una catástrofe.

Su conclusión fue una reivindicación de la revolución tecnológica: Argentina, aseguró, quiere estar del lado de quienes la impulsan y no de quienes intentan frenarla por miedo a sus consecuencias.