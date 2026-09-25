Flávio Bolsonaro desafía a Lula y promete meter a Brasil en el ‘Escudo de las Américas’ de Trump

El senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) a la Presidencia de Brasil e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, anunció este miércoles que, si vence las elecciones de octubre, buscará incorporar al país al denominado ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa regional promovida por el Gobierno de Donald Trump para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Brasil formará parte del Escudo de las Américas a partir del año que viene”, afirmó el aspirante durante una transmisión en redes sociales. Bolsonaro defendió que la adhesión permitiría a Brasil coordinarse con otros países para combatir lo que calificó como “narcoterrorismo”.

La propuesta llega un día después de una reunión mantenida por Trump con varios dirigentes latinoamericanos al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. En el encuentro participaron, entre otros, los mandatarios Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa, Nasry Asfura y Santiago Peña, además de Keiko Fujimori.

Brasil no figura actualmente entre los integrantes de este mecanismo, que reúne a gobiernos latinoamericanos de orientación conservadora y de derechas. La iniciativa se plantea como un espacio para compartir información, reforzar la vigilancia fronteriza y dificultar las redes de financiación del crimen organizado.

Críticas al Gobierno de Lula

Flávio Bolsonaro aprovechó su anuncio para cuestionar la política de seguridad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Según el candidato, Brasil permanece “aislado” y carece de herramientas suficientes para hacer frente al poder de organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

El senador también adelantó que, en caso de acceder a la Presidencia, impulsará la declaración de estos grupos como organizaciones “narcoterroristas”, siguiendo el camino adoptado por Estados Unidos y algunos países de la región.

En materia de seguridad, Bolsonaro sostuvo además una postura de máxima dureza frente a los integrantes de las organizaciones criminales y afirmó que, bajo un eventual Gobierno suyo, los delincuentes tendrían únicamente dos destinos: “cementerio o cárcel”.

Las declaraciones se producen en plena campaña electoral y mientras Flávio Bolsonaro aparece, según los sondeos mencionados en el contexto de la contienda, en una situación de empate técnico con Lula ante una eventual segunda vuelta.

Lula reivindica la cooperación internacional

La seguridad y el combate al crimen organizado también estuvieron presentes en el discurso pronunciado por Lula ante la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York.

El presidente brasileño defendió una estrategia basada en la cooperación internacional, pero rechazó que la protección de las fronteras del país quede en manos de terceros.

“No necesitamos portaviones vigilando nuestras aguas”, sostuvo Lula, quien reclamó coordinación internacional para frenar el tráfico de armas y los recursos financieros que sostienen a las estructuras criminales.

El mandatario recordó además que había presentado personalmente al presidente estadounidense una propuesta de cooperación en esta materia, en un momento marcado por las tensiones diplomáticas y comerciales entre Brasil y Estados Unidos.