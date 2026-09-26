¿Quién teme a María Corina? Y por qué Delcy y Trump cierran filas para impedir su vuelta a Venezuela

La transición venezolana se mueve entre acuerdos sobre petróleo, gestos diplomáticos y una notable ausencia.

Según El Debate, María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela en siete ocasiones sin éxito.

En este contexto, Delcy Rodríguez y Donald Trump intentan establecer un canal de cooperación que deja a la líder opositora fuera del diálogo.

Rodríguez afirmó ante Naciones Unidas que se llevarán a cabo elecciones, aunque no indicó una fecha. Por su parte, Trump sostiene que Venezuela aún no está lista para ello. Este enfoque permite ganar tiempo, pero también plantea una pregunta esencial: ¿quién decidirá cuándo se darán las condiciones adecuadas para votar?

Una transición planificada sin Machado

El acercamiento entre Washington y el Gobierno interino de Delcy Rodríguez representa un cambio radical en la política de Estados Unidos hacia el chavismo. Trump recibió a la dirigente venezolana en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU, y ambos presentaron su colaboración como un camino hacia la estabilización del país.

Rodríguez expresó su agradecimiento por la disposición estadounidense a iniciar una nueva etapa en las relaciones diplomáticas. Anunció, además, que habrá elecciones en Venezuela y que se ha comenzado un diálogo político con algunos sectores opositores. Sin embargo, no ofreció un calendario específico ni aclaró las garantías electorales necesarias.

La líder de Vente Venezuela se encuentra al margen de estas conversaciones. También está ausente Edmundo González Urrutia, lo que limita la representatividad de cualquier acuerdo. Aunque el proceso cuenta con la participación del Ejecutivo interino y parte de la oposición, deja fuera a quien tiene mayor capacidad de movilización entre quienes se oponen al chavismo.

El asunto trasciende lo político. Afecta también a la legitimidad de la transición. Un pacto que excluya a Machado podría facilitar las negociaciones con Caracas y Washington, pero difícilmente cerrará las profundas fracturas internas si una parte significativa de la oposición siente que las decisiones se toman sin su manos.

El petróleo en el centro del debate

La relación entre Trump y Rodríguez coincide con la firma de acuerdos energéticos que otorgan un papel crucial a las empresas estadounidenses en la recuperación de la industria petrolera venezolana. Washington busca estabilidad, acceso a crudo y la influencia en un país que posee algunas de las mayores reservas a nivel mundial.

Machado ha apoyado la cooperación económica con Estados Unidos, pero demanda que avance mano a mano con un calendario electoral. Su postura aboga por dos ideas: Venezuela precisa inversión y reformas, pero ninguna transformación económica será sostenible sin el respaldo de un Gobierno legítimamente elegido.

Este posicionamiento choca con el ritmo que parece preferir la Casa Blanca. Trump ha reiterado que Rodríguez desea elecciones, aunque considera que el país todavía no está preparado. La principal prioridad estadounidense parece centrarse en garantizar la transición, resguardar los acuerdos económicos y prevenir un vacío de poder.

La divergencia entre ambas posturas podría resumirse de la siguiente manera:

Washington y Caracas María Corina Machado Primero estabilizar las instituciones Reformar y votar en paralelo Elecciones cuando Venezuela esté lista Calendario electoral inmediato Negociación con sectores opositores Inclusión de toda la oposición Acuerdos energéticos como palanca de recuperación Legitimidad política antes de consolidar acuerdos

El regreso que genera inquietud

Machado abandonó Venezuela de forma clandestina hace meses y desde entonces ha intentado volver por diferentes caminos. Su equipo afirma que siete intentos han sido bloqueados o abortados. Recientemente, habría explorado rutas aéreas y marítimas, sin obtener resultados.

La Administración estadounidense ha negado públicamente la existencia de un veto formal. Marco Rubio, secretario de Estado, declaró que no conocía los detalles sobre los intentos de regreso, describiendo a Machado como una líder valiente. Trump también ha asegurado que tiene derecho a regresar cuando quisiera.

Sin embargo, los hechos políticos suelen pesar más que las palabras. Mientras Machado permanece fuera, Rodríguez está en la ONU, negocia con Washington y participa en charlas sobre el futuro institucional del país. La líder opositora queda, por tanto, atrapada entre el reconocimiento internacional de su figura y su ausencia física del panorama venezolano.

Su regreso tendría consecuencias inmediatas. Podría transformar el equilibrio de las negociaciones, incrementar la presión sobre Rodríguez y forzar a Estados Unidos a aclarar si su prioridad está en organizar elecciones competitivas o en garantizar una transición controlada.

Posibles futuros

La evolución del escenario dependerá de tres aspectos:

El calendario electoral: sin una fecha específica, la promesa de elecciones seguirá siendo un compromiso político, pero no una garantía democrática.

sin una fecha específica, la promesa de elecciones seguirá siendo un compromiso político, pero no una garantía democrática. La composición del diálogo: si Machado sigue excluida, cualquier acuerdo podría carecer de una base opositora sólida.

si Machado sigue excluida, cualquier acuerdo podría carecer de una base opositora sólida. Los acuerdos petroleros: cuanto más avance la cooperación energética, mayor será el interés de Washington en preservar la estabilidad del proceso.

Rodríguez requiere tiempo para reconstruir estructuras estatales y afianzar su autoridad. Trump busca resultados evidentes sin provocar un conflicto que complique sus intereses económicos. Machado, por su parte, necesita regresar para retomar la iniciativa y demostrar que su liderazgo no depende de su condición de exiliada.

La tensión no se limita a la oposición frente a un Gobierno interino. También plantea una disputa sobre el orden de prioridades: petróleo, estabilidad y reformas por delante; legitimidad electoral en segundo plano. En Venezuela, ese “segundo plano” aún no tiene fecha definida.

En un escenario de negociaciones, vetos no reconocidos y promesas electorales, la figura de Machado mantiene una capacidad singular: su regreso podría ser suficiente para alterar la agenda de todos los involucrados.