Trump y el nuevo mapa de poder en América Latina

Hay momentos en la historia en los que una frase pronunciada desde Washington basta para recordar quién sigue teniendo la mayor capacidad de presión en el continente. Y el mensaje que Donald Trump llevó esta semana a Naciones Unidas tuvo precisamente ese efecto: Estados Unidos está dispuesto a emplear su poder militar y económico para defender lo que considera sus intereses en el hemisferio occidental.

Lo significativo, sin embargo, no está únicamente en lo que dijo el presidente estadounidense. Está también en quiénes permanecieron a su lado.

Buena parte de los gobiernos latinoamericanos de orientación conservadora que han ganado peso político en los últimos años parecen haber encontrado en Trump un socio natural. La seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la defensa de los recursos estratégicos se han convertido en puntos de encuentro. La vieja desconfianza latinoamericana hacia Washington, alimentada durante décadas por intervenciones y operaciones estadounidenses en la región, convive ahora con una derecha que reivindica precisamente una política exterior más cercana a la Casa Blanca.

La escena quedó especialmente clara durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Trump presentó como uno de los ejemplos de su política hemisférica la operación militar estadounidense en Venezuela y habló abiertamente de los beneficios obtenidos por Washington tras esa intervención. El lenguaje empleado —incluida la referencia al «botín»— no dejó demasiado espacio para las sutilezas diplomáticas.

El mensaje fue igualmente directo al advertir que Estados Unidos podría recurrir a su capacidad militar para proteger sus intereses en América.

La respuesta de varios dirigentes latinoamericanos tampoco pasó inadvertida. El presidente paraguayo, Santiago Peña, elogió públicamente la relación de Trump con los gobiernos del continente. Y en la reunión del denominado Escudo de las Américas, una coalición impulsada por Washington para combatir al crimen organizado, se hizo evidente hasta qué punto ha cambiado el clima político regional.

Chile, bajo la presidencia de José Antonio Kast, se incorporó a la alianza, que reúne a 15 países americanos. Sus integrantes expresaron su disposición a adoptar sanciones y otras medidas contra organizaciones que Estados Unidos ha clasificado como narcoterroristas.

La cuestión de fondo, sin embargo, va mucho más allá de una alianza contra el narcotráfico.

La seguridad como punto de encuentro

La política de seguridad de Trump encuentra terreno fértil entre gobiernos que han construido buena parte de su discurso sobre la promesa de combatir el crimen con mayor contundencia.

Durante el encuentro en Nueva York, la presidenta peruana Keiko Fujimori respaldó públicamente el liderazgo estadounidense. Trump, por su parte, defendió una estrategia basada en la máxima presión contra las organizaciones criminales.

Pero esa política también está provocando fuertes cuestionamientos.

Desde Naciones Unidas se han señalado posibles vulneraciones del derecho internacional relacionadas con las operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Un informe del relator especial sobre derechos humanos Ben Saul sostuvo que esos ataques podrían constituir violaciones graves del derecho internacional y planteó incluso la posibilidad de que pudieran ser considerados crímenes de lesa humanidad.

También cuestionó que el Escudo de las Américas coloque la seguridad en el centro sin incorporar compromisos explícitos suficientemente claros con los derechos humanos o con problemas estructurales como la pobreza, la corrupción y la debilidad institucional.

Es precisamente ahí donde aparece una de las grandes preguntas de esta nueva etapa: ¿hasta dónde llegará la cooperación en materia de seguridad y dónde comenzará a erosionarse la autonomía de los Estados latinoamericanos?

De la desconfianza a la alianza

La transformación resulta particularmente llamativa si se compara con el clima político de hace apenas unos años.

En 2017, durante el primer mandato de Trump, la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela provocó rechazo incluso entre gobiernos conservadores de la región. Colombia, México y Perú, pese a sus diferencias con el gobierno de Nicolás Maduro, rechazaron entonces la posibilidad de una acción militar estadounidense.

La memoria de décadas de intervenciones de Estados Unidos en América Latina pesaba todavía con fuerza.

Hoy el escenario es diferente.

Una nueva generación de dirigentes de derecha ha llegado al poder con discursos centrados en la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la recuperación del orden. En ese contexto, Trump ya no aparece necesariamente como una amenaza externa, sino como un referente político con el que comparten determinadas prioridades.

El propio presidente estadounidense se encargó de subrayar ese desplazamiento ideológico al hablar ante sus aliados latinoamericanos de un «gran giro hacia la derecha» en la región y recordar que había respaldado a algunos de esos dirigentes.

Pero la fotografía no es uniforme.

Brasil marca distancia

Frente a esta nueva arquitectura regional, Brasil mantiene una posición claramente diferenciada.

Luiz Inácio Lula da Silva aprovechó su intervención ante Naciones Unidas para reivindicar la autonomía brasileña y advertir contra una eventual recuperación de las prácticas de injerencia extranjera en América Latina.

Su frase —»Brasil no cabe en el patio trasero de nadie»— resume una visión diametralmente distinta de la relación continental.

Brasil tampoco forma parte del Escudo de las Américas. La decisión de Washington de incluir entre las organizaciones terroristas a dos importantes grupos criminales brasileños, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, ha generado preocupación en Brasilia por las posibles consecuencias de esa clasificación.

El temor expresado por el gobierno brasileño es que una política estadounidense cada vez más militarizada contra el narcotráfico pueda terminar afectando la soberanía territorial de otros países.

Los recursos también están sobre la mesa

La dimensión económica añade otro elemento a esta nueva relación.

Trump no se limitó a hablar de seguridad. También llamó la atención sobre las enormes reservas de recursos naturales existentes en América Latina y pidió a sus aliados impedir que otras potencias extranjeras controlen esos activos.

El mensaje tiene especial relevancia en un continente que concentra petróleo, minerales estratégicos, tierras cultivables y enormes reservas de agua y energía.

Washington pretende, según sus propias declaraciones, trabajar con los países de la región para proteger esos recursos. La cuestión será determinar qué significa exactamente «protegerlos» y bajo qué condiciones se desarrollará esa cooperación.

El secretario de Estado Marco Rubio planteó, además, la posibilidad de que los países aliados coordinen posiciones no solamente en seguridad, sino también en los ámbitos económico y diplomático.

La alianza podría, por tanto, terminar siendo mucho más amplia que una operación conjunta contra el crimen organizado.

Una coincidencia que va más allá del narcotráfico

La sintonía política también empieza a trasladarse a otros asuntos.

Javier Milei, uno de los principales referentes de la nueva derecha latinoamericana, coincidió públicamente con Trump en su posición sobre la inteligencia artificial. Ante Naciones Unidas, el presidente argentino defendió un desarrollo tecnológico liderado por Occidente y vinculado a los valores libertarios que comparte con el mandatario estadounidense.

Así, seguridad, economía, tecnología y recursos naturales comienzan a formar parte de un mismo tablero.

El resultado es un cambio significativo en el equilibrio político latinoamericano. Ya no se trata únicamente de gobiernos que apoyan o rechazan a Washington. Está tomando forma una red de dirigentes que ve en Estados Unidos un aliado para impulsar determinadas agendas nacionales y regionales.

La pregunta decisiva, sin embargo, seguirá siendo la misma que ha acompañado durante décadas las relaciones interamericanas: ¿cómo construir una cooperación estrecha con la principal potencia militar del continente sin convertir esa cooperación en dependencia?

La respuesta dependerá tanto de Washington como de la capacidad de los gobiernos latinoamericanos para defender sus propios intereses.

Porque el mapa político ha cambiado. Y con él, también la manera en que América Latina mira hacia el norte.