El coste de vida y la corrupción complican la reelección de Lula en Brasil

El coste de la canasta familiar se ha convertido en el terreno más crítico de las elecciones en Brasil. Un informe de Reuters pone de manifiesto cómo el aumento sostenido de los precios de los alimentos ha minado la confianza en Luiz Inácio Lula da Silva, a pesar de que algunos indicadores económicos muestran signos de mejora.

En las tiendas de São Paulo, las percepciones no coinciden con el mensaje del Gobierno. Las familias siguen gastando mucho más de lo que lo hacían antes de la pandemia y han comenzado a reducir sus compras. Para muchos votantes, la inflación no desaparece solo porque haya disminuido su tasa; continúa presente en la cesta de la compra, las deudas y los alquileres.

Una mejora económica que no llega al bolsillo

Aunque la inflación en los alimentos ha mostrado cierta moderación, incluso hubo caídas en los precios entre junio y agosto, como señala Reuters. Sin embargo, este alivio llega tras años de significativas subidas. El nivel general de precios sigue estando muy por encima de lo que se registró antes de la pandemia.

El descontento tiene un claro reflejo en la política:

Casi la mitad de los brasileños piensa que la economía ha empeorado en el último año.

Solo un 19% sostiene que ha mejorado, según una encuesta de Quaest publicada en septiembre.

El desempleo y el endeudamiento de los hogares continúan cerca de cifras récord.

Las medidas para aumentar la renta disponible aún no han logrado cambiar la percepción de gran parte del electorado.

Esta paradoja afecta de manera directa a Lula. El presidente puede presumir de empleo y de una inflación más controlada, pero sus votantes observan la economía desde la perspectiva de la caja del supermercado. El Gobierno ha intentado contrarrestar la presión implementando un aumento del 15% en las ayudas de su programa social más importante, además de un plan para apoyar a los hogares endeudados. Esta iniciativa busca recuperar el respaldo entre las clases más bajas, un colectivo esencial para el Partido de los Trabajadores.

El problema radica en el tiempo. Estas medidas llegan solo unas semanas antes de las elecciones y pueden percibirse como una respuesta electoral más que como resultado de una mejora real y estructural.

Flávio Bolsonaro convierte el malestar en campaña

Flávio Bolsonaro, senador y hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, ha puesto el coste de la vida en el epicentro de su mensaje. Su táctica consiste en comparar los precios actuales con los de la época de su padre, señalando a Lula como el culpable de que los salarios tengan menos poder adquisitivo.

Este argumento simplifica una realidad más compleja. La inflación en Brasil se ve influenciada también por factores internacionales, el tipo de cambio, los precios de los alimentos y los costes financieros. Sin embargo, conecta de manera efectiva con la experiencia cotidiana del votante. No es necesario que la persona conozca el dato mensual: siente que con el mismo dinero, puede llenar menos su cesta de la compra.

La corrupción añade otra capa al desgaste. A pesar de que las acusaciones y escándalos no dominan solo la campaña, alimentan la percepción de que la política no soluciona problemas fundamentales. Lula arrastra, además, el peso de los casos que marcaron sus administraciones anteriores, a pesar de que sus condenas fueron anuladas por cuestiones de competencia judicial y no hubo una absolución sobre el fondo de los cargos.

Para el oficialismo, la estrategia consiste en reivindicar los programas sociales y la recuperación del empleo. Por otro lado, la oposición centra su atención en presentar las elecciones como un plebiscito sobre precios, seguridad, deuda y gestión pública.

Empate técnico a pocos días de votar

El último sondeo de Datafolha, publicado el 24 de septiembre, posiciona a Lula con un 40% de apoyo en la primera vuelta, frente al 36% de Flávio Bolsonaro. La diferencia se encuentra dentro del margen de error de dos puntos, lo que propicia que ambos se encuentren en un empate técnico.

La segunda vuelta mantiene la incertidumbre:

Escenario Lula Flávio Bolsonaro Primera vuelta 40% 36% Segunda vuelta 47% 45%

Estos datos no anticipan el resultado, pero evidencian que Lula ha perdido el margen que tenía al inicio de la contienda. También reflejan una elección altamente polarizada, con dos candidatos capaces de movilizar a sus bases, pero con un espacio de rechazo mutuo bastante amplio.

La situación puede tomar varios rumbos durante los últimos días:

Lula puede recuperar ventaja si las ayudas sociales y la contención de los precios llegan a los hogares antes de las elecciones. Flávio Bolsonaro podría crecer si mantiene el foco en el coste de la vida, la seguridad y la corrupción. Los candidatos de centro podrían volverse decisivos si ninguno de los principales logra superar la primera vuelta con claridad.

La política exterior también juega un papel importante. Las tensiones con Donald Trump y el debate sobre la presión estadounidense sobre Brasil han incorporado el tema de la soberanía nacional a la campaña. Lula se esfuerza por aparecer como el defensor de la autonomía del país; sus oponentes intentan convertir esta postura en un argumento de aislamiento internacional.

Para los mercados y empresarios, el resultado tendrá repercusiones sobre el gasto público, los tipos de interés y la relación con Washington. Sin embargo, para millones de ciudadanos la pregunta es mucho más simple: si el dinero alcanza para comprar carne, saldar deudas y llegar a fin de mes.

El desenlace dependerá en gran medida de la distancia entre las estadísticas y la vida cotidiana. En Brasil, esa brecha puede ser decisiva para determinar quién se instale en el Palacio de Planalto.