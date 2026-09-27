La Guardia Civil atrapa en Barajas al ex número dos de la embajada venezolana con 50 kilos de cocaína

La reciente detención en Barajas del ex número dos de la embajada venezolana en Madrid, con un total de 50 kilos de cocaína, ha tenido un fuerte impacto tanto en el ámbito político como en el diplomático.

Según lo reportado por The Objective, el pasado 8 de septiembre, la Guardia Civil detuvo a José Manuel Escorihuela en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas cuando este llegaba de República Dominicana.

El arrestado se identificó ante las autoridades como un diplomático en activo y presentó un pasaporte diplomático.

La revisión de su equipaje reveló la presencia de 50 kilos de cocaína. Posteriormente, la representación venezolana aclaró ante el juzgado que Escorihuela llevaba aproximadamente dos años alejado de la embajada, sin vínculo laboral con la misma.

Un antiguo alto cargo de la legación

Escorihuela fue ministro consejero, un puesto equiparable al número dos de la embajada venezolana en Madrid, desde mediados de 2023 hasta principios de 2025. Algunas informaciones policiales mencionaron que había ejercido como cónsul, aunque este dato no ha sido corroborado oficialmente.

La investigación sigue bajo secreto de sumario en los juzgados de Plaza de Castilla. El juez busca esclarecer el origen de la droga, el destino que se le pensaba dar al cargamento y si hay más personas implicadas. Los investigadores también están analizando si el detenido había utilizado previamente una ruta similar para introducir estupefacientes en España.

La embajada venezolana ha subrayado que el arrestado actuó de manera independiente a la institución. Esta aclaración es relevante, puesto que la condición de diplomático podría ofrecer ciertas protecciones, pero no transforma automáticamente a alguien que ya no ocupa un cargo oficial en un diplomático activo ante el Estado receptor.

Dos detenidos y una conexión familiar

El caso involucra a un segundo detenido, Kelvin Jesús Matos, exfuncionario de la embajada venezolana en Madrid.

Matos también habría trabajado en la legación y posee un vínculo familiar con Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Las autoridades españolas aún no han especificado el papel exacto que desempeñó. Según la información disponible, la investigación busca determinar si actuó como intermediario de Escorihuela en Madrid o si tuvo alguna implicación en la logística del transporte. Por ahora, no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades penales concretas.

Persona Relación con el caso Situación conocida José Manuel Escorihuela Antiguo número dos de la embajada y detenido con la droga Arrestado el 8 de septiembre Kelvin Jesús Matos Exfuncionario de la legación y excuñado de Nicolás Maduro Guerra Detenido e investigado Nicolás Maduro Guerra Vínculo familiar con Matos No figura como detenido en este procedimiento

Qué intenta esclarecer el juzgado

Las indagaciones se concentran en varios aspectos:

Cómo llegó la cocaína al equipaje.

Quién coordinó el traslado desde República Dominicana.

Si había una red de apoyo en España.

Cuál era el destino final de la droga tras pasar el control aeroportuario.

Si los sospechosos habían llevado a cabo operaciones similares anteriormente.

De qué manera se utilizó un pasaporte diplomático o una identificación relacionada con actividades oficiales pasadas.

La Guardia Civil había detectado movimientos sospechosos antes de la intervención, según fuentes consultadas por medios españoles. Sin embargo, el contenido detallado de la vigilancia y las diligencias policiales no se ha hecho público, debido a la confidencialidad de las actuaciones en curso.

Perfil y detalles conocidos

José Manuel Escorihuela desarrolló una buena parte de su carrera en la estructura diplomática venezolana en España. Su rol como ministro consejero lo colocó en una posición influyente dentro de la misión, solo por debajo del embajador. La embajada afirma que dejó sus funciones aproximadamente dos años antes de su detención.

Entre los aspectos más destacados del caso se encuentran:

El detenido se presentó como diplomático activo durante el control.

La droga fue hallada en su equipaje tras un vuelo desde República Dominicana.

La cantidad requisada ascendió a 50 kilos de cocaína.

El arresto se produjo el 8 de septiembre, aunque el caso se dio a conocer semanas después.

La investigación también incluye a un segundo antiguo funcionario venezolano.

La justicia mantiene el caso en secreto para salvaguardar la investigación.

El expediente continúa abierto y aún no está claro si se trata de una operación aislada o de un entramado con más implicados. La siguiente fase dependerá de las declaraciones, del análisis del teléfono y del equipaje intervenido, así como de la reconstrucción de los movimientos realizados antes de la llegada a Barajas.