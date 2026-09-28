Liberan a 39 presos políticos en Venezuela tras una nueva ronda de negociaciones

Un total de 39 personas consideradas presos políticos fueron excarceladas en Venezuela entre el viernes y el sábado, de acuerdo con información difundida por la organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

Entre los liberados figuran ocho mujeres que enfrentaban acusaciones de narcoterrorismo, además de seis personas señaladas por las autoridades de haber colaborado con Estados Unidos en un supuesto intento para derrocar a Nicolás Maduro en 2020.

Las liberaciones se producen después de una segunda ronda de conversaciones entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y sectores de la oposición, un proceso que cuenta con el respaldo de Washington.

A través de sus redes sociales, JEP aseguró que continuará dando seguimiento a la situación de los detenidos y reclamó la excarcelación de quienes todavía permanecen privados de libertad por motivos políticos.

La cifra de presos políticos continúa siendo elevada. Según el más reciente registro de Foro Penal, organización dedicada a la defensa de estos detenidos, 344 personas permanecían encarceladas bajo esta condición hasta el 18 de septiembre.

Mientras avanzan las negociaciones, familiares de los presos han mantenido movilizaciones frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas y en las inmediaciones de la cárcel de El Rodeo I, señalada por organizaciones no gubernamentales como un lugar donde se habrían producido actos de tortura.

En febrero, y en medio de la presión ejercida por Estados Unidos, Rodríguez aprobó una ley de amnistía destinada a facilitar la liberación de personas detenidas por razones políticas. Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que el proceso de excarcelaciones ha avanzado de manera gradual.

Las recientes liberaciones representan un nuevo movimiento dentro de un proceso de diálogo que mantiene como uno de sus principales puntos de atención la situación de los presos políticos que aún permanecen en las cárceles venezolanas.