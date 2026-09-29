La creciente presión electoral sobre Delcy Rodríguez hace que excarcele a una treintena de presos políticos

La reciente excarcelación de decenas de presos políticos reaviva el debate sobre el futuro de Venezuela.

La operación de liberación comenzó en la madrugada del sábado en varios centros penitenciarios. Entre los excarcelados se encuentra Wilder Vásquez, quien había sido condenado en 2018 a cinco años por una supuesta conspiración para asesinar a Nicolás Maduro. También lograron salir de prisión Miguel Castillo Cedeño y Frank Cabañas, de acuerdo con organizaciones venezolanas dedicadas a los derechos humanos.

Según BBC Mundo, estas liberaciones se produjeron pocos días después de la reunión entre Delcy Rodríguez y Donald Trump en Nueva York, mientras la presión para anunciar elecciones sigue en aumento.

El número exacto de liberaciones aún no está confirmado. Justicia, Encuentro y Perdón inicialmente verificó la salida de 29 personas, pero luego actualizó la cifra a 39. La entidad indicó que 12 de esos liberados estaban en su base de datos como presos políticos, mientras que el estatus del resto sigue bajo revisión.

Una liberación con implicaciones políticas

Esta medida llega tras la segunda ronda de negociaciones entre el Gobierno interino y un sector de la oposición, con el apoyo de Estados Unidos. El calendario de excarcelaciones y su cercanía con el encuentro entre Rodríguez y Trump refuerzan la teoría de que Caracas intenta demostrar avances tangibles ante Washington.

El Gobierno ha presentado las excarcelaciones previas como parte de un proceso de reconciliación nacional. Desde enero, cientos de personas han sido liberadas y se han anunciado reformas institucionales, incluyendo una ley de amnistía. Sin embargo, el proceso perdió impulso en abril, cuando la propia Administración señaló que el programa se aproximaba a su final.

Las cifras que se manejan demuestran que el problema no está resuelto:

Foro Penal contabilizaba 344 presos políticos hasta el 18 de septiembre.

contabilizaba 344 presos políticos hasta el 18 de septiembre. Justicia, Encuentro y Perdón había registrado 450, englobando 20 extranjeros, antes de la última oleada de liberaciones.

había registrado 450, englobando 20 extranjeros, antes de la última oleada de liberaciones. Muchos individuos siguen bajo arresto domiciliario u enfrentando restricciones.

Las organizaciones aún no han publicado un balance común que esté actualizado.

Las discrepancias en los recuentos se deben a los diferentes criterios que utilizan las ONG para verificar cada caso. Por lo tanto, la cifra definitiva de excarcelados podría variar en los próximos días.

Elecciones sin fecha definitiva

La presión ahora se centra en la convocatoria electoral. Rodríguez aseguró ante la Asamblea General de Naciones Unidas que “habrá elecciones en Venezuela”, pero no proporcionó fecha ni explicó las condiciones que regirán los comicios. También afirmó que todas las fuerzas políticas podrán participar.

Ese compromiso, no obstante, no satisface a la oposición. Su principal exigencia no solo es poder votar, sino garantizar un proceso electoral competitivo, con candidatos habilitados, observación internacional, acceso a medios de comunicación y protección para quienes deseen retomar su actividad política.

El intervalo indefinido también tiene ramificaciones institucionales. La Constitución impone un plazo de 180 días para convocar elecciones tras el inicio del mandato interino. La falta de un calendario claro genera dudas sobre la hoja de ruta de Rodríguez y sobre el verdadero alcance de las negociaciones con los Estados Unidos.

El precedente inmediato también influye. En las elecciones presidenciales de 2024, la oposición demostró el fraude cometido por Nicolás Maduro, algo reconocido hasta por gobiernos extranjeros. La expulsión posterior del dictador del poder, tras ser capturado y trasladado en una operación estadounidense, abrió un periodo de transición inusual cuyo desenlace aún se desconoce.

Qué puede suceder de ahora en adelante

El escenario más probable parece inclinarse hacia una negociación gradual. Las autoridades podrían continuar con liberaciones selectivas, implementar nuevas medidas de apertura y posponer la fecha electoral hasta conseguir acuerdos sobre las instituciones y la participación opositora.

La presión internacional será un factor clave. Washington busca evitar un vacío de poder y asegurar garantías políticas, mientras la oposición procura que cada excarcelación se traduzca en un compromiso comprobable. Si el Gobierno excarcelara a más detenidos y anunciara un calendario, podría ganar en legitimidad. Por otro lado, si mantiene sus promesas sin fijar plazos, aumentará la desconfianza.

La primera prueba radicará en observar si los excarcelados recobran plenamente sus derechos. Una liberación condicionada, vigilada o con causas aún abiertas tendría un impacto limitado. Para las organizaciones de derechos humanos, la plena normalización solo llegará cuando todos los presos políticos sean liberados y se eliminen las restricciones que interfieren con la participación en la vida pública.

Mientras tanto, cada puerta de prisión que se abre alivia la tensión durante un breve periodo, pero no resuelve la cuestión crucial: ¿cuándo podrán los venezolanos nuevamente decidir en las urnas quién gobernará el país?

Como un detalle interesante, entre los últimos excarcelados se encuentran ocho mujeres que fueron detenidas en 2021 y acusadas de delitos vinculados al “narcoterrorismo”, una calificación que las organizaciones de derechos humanos consideran parte de causas politizadas.