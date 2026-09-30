Colombia prepara una megacárcel al «estilo Bukele», para encerrar a sus criminales más peligrosos

Ni teléfono. Ni internet. Ni contacto con el exterior.

Colombia se prepara para poner en marcha una de sus mayores apuestas contra el crimen organizado: una megacárcel diseñada para mantener completamente aislados a algunos de los presos considerados más peligrosos del país.

El proyecto se llama Renacer y está tomando forma en una zona apartada del departamento del Magdalena. Allí, lejos de los grandes centros urbanos, se levanta un enorme complejo penitenciario con capacidad para 1.974 reclusos.

La idea del Gobierno de Abelardo de la Espriella es clara: cortar cualquier vínculo entre los presos y las estructuras criminales que operan fuera de los muros de la prisión.

Para conseguirlo, el proyecto contempla restricciones extremas a las comunicaciones. La intención es que dentro del recinto no exista cobertura de telefonía móvil ni acceso a internet.

Durante la campaña, el presidente llegó a expresar su deseo de que en estos centros penitenciarios no pudiera llegar ni siquiera la señal de la “Santa Cruz”, en una de sus habituales referencias religiosas.

Una prisión gigantesca en medio de la nada

Renacer ocupa aproximadamente 22 hectáreas y está compuesto por enormes pabellones que ya han despertado comparaciones con el polémico CECOT de El Salvador, la gigantesca prisión impulsada por Nayib Bukele.

Las imágenes divulgadas por las autoridades muestran extensos bloques penitenciarios y celdas equipadas con pequeñas camas junto a los baños.

El proyecto no será barato. Hasta ahora, la inversión alcanza los 291.000 millones de pesos colombianos, unos 87 millones de dólares.

Y Renacer sería solamente el comienzo.

El Gobierno tiene previsto construir diez megacárceles en lugares remotos del territorio colombiano durante los cuatro años de mandato.

“Cárcel o tumba”

La ofensiva contra las mafias se ha convertido en una de las principales banderas de De la Espriella.

Su mensaje para los grupos criminales ha sido contundente: “cárcel o tumba”.

La estrategia también contempla reforzar la vigilancia de los centros penitenciarios con una división especial del Ejército, en un intento por evitar que los reclusos continúen coordinando actividades delictivas desde prisión.

Pero el modelo abre también un intenso debate.

El modelo Bukele llega a Colombia

La estrategia colombiana guarda similitudes con el sistema aplicado en El Salvador, donde Bukele convirtió las megacárceles y el aislamiento de los integrantes de las pandillas en uno de los símbolos de su política de seguridad.

Ese modelo ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos, que han denunciado posibles abusos y condiciones que afectarían la dignidad de los detenidos.

Colombia parece dispuesta a avanzar por una senda similar.

Y Renacer podría ser apenas el primer capítulo.

En agosto, De la Espriella planteó incluso la posibilidad de trasladar a presos considerados extremadamente peligrosos a buques en alta mar. La propuesta está siendo estudiada por la Armada colombiana.

Mientras tanto, Medellín avanza en otro proyecto de máxima seguridad con capacidad para 1.300 internos.

El mensaje del Gobierno es inequívoco: las nuevas cárceles no solo buscan encerrar a los criminales; pretenden cortar por completo sus conexiones con el mundo exterior.