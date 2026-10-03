Por qué los católicos tienden a votar por Lula, los evangélicos por Bolsonaro y cómo una polémica en torno a una virgen afecta las elecciones en Brasil

La fase decisiva de las elecciones brasileñas ha situado la religión en el eje central de la campaña.

Según explica la BBC, un rumor infundado relacionado con Nuestra Señora Aparecida ha reavivado una fractura política entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Este rumor afirmaba que el candidato de la derecha pretendía quitar a la virgen su estatus como patrona de Brasil. Flávio Bolsonaro, quien es evangélico y senador por el Partido Liberal, lo rechazó y acusó al entorno de Lula de propagar información falsa. No hay evidencias que respalden que haya presentado o apoyado tal iniciativa.

La religión como brújula electoral

El patrón de votación no surgió de la nada en esta campaña. A lo largo de los años, los católicos han demostrado una mayor inclinación hacia Lula y su izquierda, mientras que los evangélicos se han convertido en un pilar fundamental de la derecha bolsonarista.

Las cifras de una encuesta de Quaest evidencian esta separación:

Grupo religioso Lula Flávio Bolsonaro Católicos 48 % 29 % Evangélicos 27 % 46 %

Estos datos, por supuesto, no describen a una masa de votantes homogénea. Hay católicos que apoyan a Bolsonaro y varios evangélicos que eligen a Lula. Sin embargo, sí reflejan dos comunidades religiosas con prioridades políticas dispares.

El catolicismo ha tejido a lo largo de su historia lazos con movimientos sociales, sindicatos y sectores populares. Lula, además, mantiene una conexión política fuerte con el nordeste y los votantes de menores recursos, donde el catolicismo todavía ejerce influencia. Su mensaje se apoya en programas sociales, la defensa de la democracia y un llamado directo a símbolos nacionales.

El crecimiento del movimiento evangélico ha alterado esa balanza. Las iglesias pentecostales y neopentecostales han expandido su presencia en zonas periféricas, así como en los medios de comunicación y las instituciones políticas. Su discurso suele centrarse en la familia, la seguridad, la propiedad y la oposición a lo que consideran una izquierda cultural. La familia Bolsonaro ha hecho de estas cuestiones su identidad política.

Jair Bolsonaro, a pesar de declararse católico, fue uno de los principales defensores de las agendas evangélicas durante su mandato. Su hijo Flávio ha heredado parte de esta red de apoyos, pero se enfrenta a un dilema: necesita mantener el voto evangélico sin mostrarse hostil hacia una mayoría católica que tributa a Aparecida.

Una virgen en el ojo del huracán

Nuestra Señora Aparecida ocupa un rol destacado en la vida pública brasileña. Esta imagen, asociada a una figura femenina de piel negra, fue proclamada patrona del país en 1930 y atrae cada año a millones de peregrinos al santuario de Aparecida, en São Paulo.

Para los católicos, cuestionar su título no es un simple trámite. Puede verse como un ataque a su identidad nacional. Mientras tanto, para los evangélicos, la veneración de santos no está en su doctrina, lo que facilita que un rumor religioso se convierta en una acusación política.

La controversia comenzó cuando hicieron circular menciones a un antiguo proyecto legislativo relacionado con el título de la virgen. Esta propuesta no fue presentada por Flávio Bolsonaro y quedó archivada hace años. Sin embargo, las redes sociales la asociaron con la actual campaña.

La justicia electoral de Brasil ordenó eliminar publicaciones que atribuían al candidato un plan para despojar a Aparecida de su condición de patrona. El tribunal determinó que tales afirmaciones carecían de un fundamento fáctico sólido. La Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil también desmintió haber creado o autorizado contenidos engañosos.

Este episodio presenta una paradoja. Flávio tuvo que desmentir una acusación que, según la información disponible, no se basaba en una propuesta real. Lula, en cambio, ha incorporado este tema a sus discursos y ha presentado la defensa de la virgen como un asunto de respeto a la identidad brasileña.

Qué puede suceder a continuación

La controversia es poco probable que modifique de inmediato el mapa electoral, aunque puede tener un impacto en tres aspectos:

Movilización católica: el rumor podría fortalecer el apoyo a Lula entre votantes que ya desconfían de Bolsonaro.

el rumor podría fortalecer el apoyo a Lula entre votantes que ya desconfían de Bolsonaro. Disciplina evangélica: la reacción de Flávio puede consolidar a un electorado que considera al candidato víctima de una campaña de desinformación.

la reacción de Flávio puede consolidar a un electorado que considera al candidato víctima de una campaña de desinformación. Participación y abstención: el uso del lenguaje religioso puede activar a personas que normalmente no siguen los debates económicos o institucionales.

El gran reto para Lula radica en no parecer un oportunista. Si insiste en una noticia falsa, podría perder credibilidad ante votantes moderados. Flávio, por su parte, enfrenta un riesgo inverso: a pesar de negar el rumor, su cercanía con sectores evangélicos más radicales puede generar temor entre parte del electorado católico.

La disputa también revela hasta qué punto la política brasileña ha cambiado, pasando de enfocarse en programas a centrarse más en los símbolos. Si bien economía, seguridad y corrupción todavía marcan la pauta, la campaña ha encontrado en una imagen religiosa un atajo para abordar temas de pertenencia, amenaza y lealtad.

En Brasil, la virgen de Aparecida no solo se venera en el altar: también se ha convertido en una línea divisoria electoral. Y, a pocas horas de la votación, esa línea puede tener tanto peso como cualquier promesa de gobierno.

Para añadir un detalle curioso, la imagen original de Aparecida apenas mide unos 36 centímetros. Sin embargo, su influencia política se extiende a más de 200 millones de habitantes.