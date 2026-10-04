Fujimori destaca pacto de seguridad con EE. UU. y busca impulsar inversiones para Perú

La relación entre Perú y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo en materia de cooperación. La presidenta Keiko Fujimori destacó los acuerdos y acercamientos desarrollados con Washington, especialmente en el ámbito de la seguridad y la promoción de inversiones.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, la mandataria agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la recepción ofrecida a los jefes de Estado que participaron en las actividades de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

En su publicación, Fujimori hizo referencia al “Escudo de las Américas”, iniciativa que, según señaló, ya se encuentra en ejecución. La presidenta sostuvo que este mecanismo permitirá reforzar la cooperación frente a los desafíos de seguridad que enfrentan ambos países.

Pero la agenda bilateral también tuvo un componente económico. La jefa de Estado remarcó que los encuentros internacionales constituyen una oportunidad para mostrar el potencial peruano ante inversionistas y generar nuevas posibilidades de negocios.

“Nuestra seguridad es un objetivo común que no tiene fronteras”, manifestó Fujimori al destacar la importancia de la coordinación entre Perú y Estados Unidos.

La presidenta participó del 21 al 25 del mes pasado en las actividades correspondientes al 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, desarrolladas en Estados Unidos. Durante su visita, además de las reuniones vinculadas con seguridad, mantuvo una agenda orientada a fortalecer la presencia internacional del Perú, ampliar la cooperación y promover oportunidades de inversión.

La participación peruana en este escenario internacional tuvo como uno de sus principales objetivos consolidar vínculos estratégicos y proyectar al país como un destino para nuevas inversiones.