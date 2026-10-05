Flávio Bolsonaro golpea a Lula y se acerca al poder: Brasil decidirá en una segunda vuelta

Brasil ha dado un vuelco político. Flávio Bolsonaro ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales y ha colocado a Lula al borde del abismo. El senador y candidato del Partido Liberal se impuso al actual presidente y llega al balotaje del 25 de octubre con la iniciativa y una derecha lanzada.

Con el 98,36 % del escrutinio, Bolsonaro alcanzaba el 47,31 % de los votos, frente al 44,83 % de Lula. Más de 55 millones de brasileños apostaron por el hijo mayor de Jair Bolsonaro, que estuvo a punto de conseguir lo que parecía improbable: conquistar la Presidencia en la primera ronda.

No lo logró. Pero el mensaje de las urnas ha sido demoledor para el Partido de los Trabajadores.

Lula tendrá que remontar en apenas tres semanas una carrera que comenzó con Bolsonaro por delante.

La pesadilla de Lula toma forma

El presidente brasileño confiaba en llegar a la segunda vuelta con una ventaja suficiente para afrontar el tramo final con tranquilidad. El resultado ha sido exactamente el contrario.

Flávio no solo encabezó el recuento desde los primeros minutos, sino que durante buena parte de la noche llegó a rozar la mayoría absoluta. La entrada de los votos del noreste, territorio históricamente favorable a Lula, consiguió reducir la distancia, pero no cambiar el vencedor de la primera vuelta.

El golpe psicológico es considerable.

Lula, que aspiraba a regresar a la Presidencia por cuarta vez no consecutiva, tendrá ahora que convencer a millones de electores que no le dieron su voto en esta primera ronda. Y, sobre todo, tendrá que frenar una ola conservadora que ha demostrado tener una enorme capacidad de movilización.

La derecha arrasa en el mapa

La candidatura presidencial es solo una parte del terremoto electoral.

El bloque conservador también consiguió importantes victorias en las elecciones regionales y legislativas. Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo y uno de los rostros más poderosos de la derecha brasileña, logró una contundente victoria.

Río de Janeiro y Minas Gerais también quedan en manos conservadoras.

Y la familia Bolsonaro tiene motivos adicionales para celebrar.

Michelle Bolsonaro consiguió un escaño en el Senado por Brasilia. Carlos Bolsonaro también llegará al Senado por Santa Catarina y Jair Renan Bolsonaro logró un puesto en la Cámara de Diputados.

La marca Bolsonaro, lejos de desaparecer tras la salida de Jair Bolsonaro del poder, demuestra que continúa teniendo una fuerza electoral extraordinaria.

El regreso de Bolsonaro… a través de su hijo

La paradoja es evidente.

Jair Bolsonaro fue apartado de la carrera política, condenado a 27 años de prisión por su papel en la trama golpista posterior a las elecciones de 2022 y sometido a arresto domiciliario.

Pero su apellido vuelve a estar a las puertas de la Presidencia.

Flávio es el candidato elegido por su padre para intentar recuperar el poder perdido.

Y una de las primeras preguntas que ya circula en Brasil es qué ocurriría con Jair Bolsonaro si su hijo llega al Palacio del Planalto.

La posibilidad de una amnistía para el expresidente y para otros condenados por la intentona golpista de 2022 y el asalto a las instituciones brasileñas del 8 de enero de 2023 se perfila como uno de los grandes asuntos que marcarán la campaña del balotaje.

Lula necesita un milagro electoral

El presidente intenta agarrarse a los datos económicos para mantener viva su candidatura.

Durante su mandato, Brasil ha registrado crecimiento económico, descenso del desempleo y una mejora de los salarios. Lula también ha reforzado sus programas sociales y ha anunciado nuevas medidas para intentar recuperar el apoyo de los sectores populares.

Pero hay un problema que amenaza con eclipsar esos logros: el bolsillo de los brasileños.

El coste de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones y el endeudamiento de los hogares se encuentra en niveles elevados.

La campaña de Lula tendrá que transformar ese malestar en confianza antes del 25 de octubre.

Y el reloj ya está corriendo.

Los votos que pueden decidirlo todo

La primera vuelta deja un enorme botín electoral sobre la mesa.

Los candidatos que quedaron fuera de la carrera presidencial sumaron más del 8 % de los votos. El problema para Lula es que una parte importante de ese electorado se encuentra en el espacio conservador.

Flávio parte, por tanto, con una ventaja política evidente: no necesita conquistar todo el voto de los derrotados para acercarse a la mayoría absoluta.

Lula, en cambio, tendrá que ampliar su base y recuperar territorios en los que la derecha ha avanzado con fuerza.

Trump y Milei, atentos al desenlace

La batalla brasileña tampoco se libra únicamente dentro de sus fronteras.

Una victoria de Flávio Bolsonaro supondría un enorme impulso para la derecha latinoamericana y reforzaría el eje conservador que ya tiene referentes como Donald Trump y Javier Milei.

Brasil es demasiado importante como para que el resultado pase inadvertido. Es la mayor economía de América Latina y una potencia agrícola, energética y minera con un peso decisivo en la región.

Un Gobierno de Flávio podría además modificar la posición brasileña dentro de los BRICS y alterar su relación con China, Rusia, Estados Unidos y sus vecinos sudamericanos.

25 de octubre: Brasil se juega mucho más que un presidente

La primera vuelta ha dejado un ganador claro y un presidente obligado a reaccionar.

Flávio Bolsonaro llega al balotaje con la ventaja, el impulso y una derecha movilizada. Lula conserva el poder institucional y el respaldo de millones de brasileños, pero necesita darle la vuelta a una elección que comenzó cuesta arriba.

El 25 de octubre, Brasil volverá a las urnas.

Y esta vez no habrá margen para el empate.

O Lula consigue frenar la ola Bolsonaro o el apellido del expresidente volverá al Palacio del Planalto, cuatro años después de su salida del poder.