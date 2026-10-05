Flávio Bolsonaro toma ventaja sobre Lula en el arranque del escrutinio

El recuento provisional de las elecciones presidenciales de Brasil sitúa al senador Flávio Bolsonaro al frente de la carrera electoral, por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Con el 1,70% del censo escrutado, Bolsonaro suma el 49,19% de los sufragios, mientras que Lula alcanza el 42,19%, de acuerdo con los primeros datos oficiales.

El resultado todavía está lejos de ser definitivo. Para evitar una segunda vuelta, uno de los candidatos debe superar el 50% de los votos válidos. En caso contrario, los dos aspirantes con mayor respaldo se enfrentarán nuevamente en las urnas el próximo 25 de octubre.

A cierta distancia de los dos principales candidatos aparecen el psiquiatra y escritor Augusto Cury, con el 3,08% de los votos; Renan Santos, con el 2,47%; y el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, que registra un 2,33%.

La jornada electoral movilizó a cerca de 159 millones de brasileños, convocados no solo para decidir quién ocupará la Presidencia, sino también para renovar los gobiernos de los 27 estados, la Cámara de Diputados y parte del Senado. Además, los electores votaron para elegir a los representantes de las asambleas legislativas estatales.

La campaña electoral, iniciada oficialmente el pasado 16 de agosto, estuvo marcada por la fuerte división política entre el espacio progresista encabezado por Lula y el sector de derecha representado por Flávio Bolsonaro. El senador es hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria después de haber sido condenado a 27 años de cárcel por delitos relacionados con un intento de golpe de Estado.