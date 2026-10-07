¿Volverán los latinos a votar por Trump o las deportaciones masivas han cerrado esa puerta?

A poco más de un mes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, la posibilidad de que el electorado latino renueve su respaldo a Donald Trump se desdibuja rápidamente. Lo que en 2024 pareció un realineamiento histórico —con mayoría de hombres latinos votando por el republicano por primera vez— se ha convertido, según las últimas encuestas, en una quimera ante el impacto de las deportaciones masivas y el deterioro económico.

Un viraje documentado por las cifras

Los sondeos más recientes dibujan un escenario adverso para Trump y el Partido Republicano entre los votantes hispanos. Una encuesta de NBC News/Telemundo revela que el 69% de los latinos registrados desaprueba la gestión del presidente, frente a solo un 27% que la aprueba. Además, dos tercios de los encuestados consideran que las políticas de deportación de su administración «han ido demasiado lejos», mientras que el 75% reprueba su manejo de la economía y el costo de vida.

En términos de intención de voto para el Congreso, los demócratas mantienen una ventaja de 24 puntos entre los votantes latinos registrados, según el mismo sondeo. Otro estudio, realizado por BSP Research y Shaw & Co. para la Coalición Empresarial Estadounidense sobre Inmigración (ABIC) y American Families United (AFU), proyecta que los candidatos demócratas al Congreso recuperarán entre 6 y 10 puntos del voto hispano que apoyó a Trump en 2024, mientras que los republicanos perderían unos 5 puntos de ese respaldo.

El factor deportaciones: de la promesa a la realidad

En 2024, muchos votantes latinos confiaron en Trump para «asegurar la frontera» y mejorar su situación económica. Sin embargo, la percepción generalizada es que la política migratoria se ha extralimitado. Aunque el 83% de los latinos apoya deportar a indocumentados que hayan cometido delitos graves, solo el 37% respalda deportar a todos los indocumentados sin distinción.

El alcance de las redadas ha calado hondo en la comunidad: el 27% de los votantes latinos dice conocer a alguien que ha sido detenido o deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que comenzó el segundo mandato de Trump, y el 31% afirma que él o alguien cercano ha comenzado a llevar identificación por temor a ser detenido en operaciones de ICE. En el Valle del Río Grande (Texas), epicentro del giro republicano en 2024, numerosos votantes hispanos entrevistados recientemente expresaron furia y sensación de abandono por el enfoque migratorio y económico del presidente.

La economía como motor del desencanto

Más allá de la inmigración, el costo de vida se erige como la principal preocupación de los votantes latinos. El encarecimiento de alimentos, salarios estancados, y los gastos de vivienda y salud dominan la agenda, mientras que la percepción de que Trump no ha cumplido su promesa de bajar precios erosiona su apoyo. De hecho, el 52% de los latinos espera que las políticas del presidente les perjudiquen en el próximo año, según un sondeo bipartidista de UNIDOS US.

Este malestar económico se combina con la insatisfacción migratoria para producir un rechazo transversal: el 64% de los latinos que se identifican como republicanos, el 68% de los independientes y el 85% de los demócratas dicen que votarán por candidatos que prioricen permisos de trabajo y estatus legal sobre las deportaciones masivas.english.

¿Queda espacio para un nuevo respaldo latino a Trump?

Aunque el panorama actual es desfavorable para Trump entre los latinos, algunos analistas advierten que el voto hispano sigue siendo volátil y que ninguna de las dos fuerzas cuenta con un apoyo abrumador: el 39% tiene una visión desfavorable de los demócratas en el Congreso y el 63% de los republicanos. No obstante, la combinación de una economía que no mejora a su ritmo y unas redadas percibidas como indiscriminadas ha convertido a la inmigración en un tema que perjudica claramente a los republicanos en estas legislativas.

En distritos clave de Florida y Texas, la agenda de deportaciones ya está pasando factura a candidatos republicanos en carreras ajustadas a la Cámara de Representantes. Y en Texas, un sondeo del Cook Political Report para Univision muestra que los hispanos del estado, que apoyaron a Trump por 10 puntos en 2024, ahora favorecen a candidatos demócratas estatales por márgenes de 2 a 1.

En este contexto, la idea de que los latinos vuelvan a votar masivamente por Trump en estas elecciones de medio mandato parece, hoy por hoy, más una quimera que una posibilidad real. Las urnas del 3 de noviembre pondrán a prueba si este desencanto se traduce en una derrota republicana en escaños decisivos o si, por el contrario, la volatilidad del voto latino deja abierta una puerta que las encuestas actuales dan por cerrada.