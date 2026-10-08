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Elecciones Generales del 29 de noviembre

Milei pone rumbo a España para respaldar a sus socios políticos

El presidente argentino viajará el 19 de octubre y prevé mantener una agenda política durante su séptima visita a España desde su llegada a la Casa Rosada

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Milei PD.
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El presidente de Argentina, Javier Milei, tiene previsto desplazarse a España el próximo 19 de octubre, en un viaje que coincidirá con la campaña de las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre. Será su séptima visita al país desde que asumió la Presidencia argentina.

El desplazamiento fue abordado este lunes durante la reunión del Gabinete argentino celebrada en la Casa Rosada. Entre los asuntos analizados figuraron también los resultados de la primera vuelta de las elecciones brasileñas y el escenario político abierto en España tras el adelanto electoral.

Según fuentes del Gobierno argentino citadas por medios locales, Milei desarrollará en Madrid «una serie de actividades», aunque por el momento no se ha hecho pública una agenda detallada. Su presencia se producirá en plena campaña y previsiblemente incluirá contactos con representantes de la derecha española.

Entre sus posibles interlocutores se encuentra Santiago Abascal, líder de Vox y uno de los dirigentes europeos con los que Milei mantiene una mayor proximidad política. Tampoco se descarta que el mandatario argentino tenga algún tipo de acercamiento al Partido Popular durante su estancia.

El viaje se enmarca, además, en la estrategia internacional que Milei viene desarrollando alrededor de sus aliados políticos. El Gobierno argentino sostiene que el presidente ha respaldado públicamente a distintos candidatos de la región durante los últimos meses y atribuye a esos apoyos resultados electorales favorables.

El canciller argentino, Pablo Quirno, destacó este domingo que en los últimos diez meses se han celebrado siete procesos electorales en la región y afirmó que los candidatos respaldados por Milei terminaron imponiéndose en todos ellos.

La nueva visita a España situará nuevamente al presidente argentino en el centro del debate político español, esta vez en plena carrera hacia las elecciones del 29 de noviembre.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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