Nueva York presenta cargos de tortura contra Maduro y Cilia Flores... y está vez las víctimas son estadounidenses

La Fiscalía federal de Nueva York ha presentado nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por su supuesta implicación en una conspiración dedicada a las torturas durante su gobierno en Venezuela.

Según la información revelada por BBC Mundo, el juicio está programado para junio de 2027 y amplía un proceso que ya contemplaba acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos conexos con armas.

La nueva acusación sostiene que ambos promovieron un sistema de represión dirigido contra opositores, militares y ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela.

El texto legal señala que los abusos se extendieron a lo largo de los años y que, al menos, tres de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses.

Un nuevo cargo dentro de un proceso más amplio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el jueves una acusación modificada en un tribunal federal de Manhattan.

Este documento añade un nuevo cargo de conspiración para cometer tortura a los delitos que la pareja ya enfrentaba.

Según la acusación, Maduro autorizó la tortura contra individuos específicos y dirigió un sistema que incluía:

Detenciones arbitrarias.

Violencia contra opositores políticos.

Interrogatorios coercitivos.

Amenazas a familiares.

Malos tratos físicos y psicológicos.

Los fiscales describen una estructura que, según su relato, estuvo activa desde 1999 hasta 2025. Durante ese tiempo, miles de venezolanos habrían sido perseguidos, arrestados, torturados o asesinados por funcionarios y organismos asociados al Estado.

La Fiscalía también atribuye a Cilia Flores un papel directo, presentándola como parte del grupo que ayudó a mantener ese sistema. Otro funcionario venezolano, cuyo nombre se mantiene en reserva en el expediente, habría desarrollado métodos de tortura y liderado una agencia encargada de implementar esos abusos.

Las autoridades estadounidenses aseguran que tres ciudadanos estadounidenses experimentaron torturas en centros de detención en Venezuela. El documento menciona golpes, descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales, privación de alimentos y agua, así como amenazas contra sus familias.

La dimensión estadounidense del caso

Uno de los casos mencionados involucra a un ciudadano estadounidense detenido en 2022 al ingresar a Venezuela. Las autoridades venezolanas lo acusaron de conspirar para asesinar a Maduro. Según la acusación, agentes de la contrainteligencia militar lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas en brazos, piernas y genitales.

Los fiscales no han revelado públicamente la identidad de las víctimas. Es probable que esto se deba a consideraciones de seguridad y protección de los afectados. Sin embargo, la acusación busca establecer un patrón: los ciudadanos estadounidenses detenidos no habrían sufrido episodios aislados, sino abusos sistemáticos en el marco de una política de intimidación y control.

El Gobierno de Estados Unidos ha denunciado, a lo largo de los años, las detenciones arbitrarias de sus ciudadanos en Venezuela. Organizaciones internacionales de derechos humanos también han documentado abusos atribuibles a instituciones como la Dirección General de Contrainteligencia Militar, conocida como DGCIM.

La inclusión de torturas a ciudadanos estadounidenses refuerza tanto la dimensión penal como política del caso. Washington presenta estos cargos como una investigación sobre delitos cometidos contra sus ciudadanos, pero también abordan la represión interna en Venezuela.

Un juicio con un alto impacto político

Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos iniciales. Aún no habían dado respuesta formal a las nuevas acusaciones en el momento de la presentación de la modificación. Ambos permanecen bajo custodia en Nueva York sin posibilidad de fianza, según reportes de medios estadounidenses.

Si el tribunal decide condenarlos por todos los cargos, se enfrentarían a penas severas. La conspiración para cometer tortura conlleva una pena máxima de 20 años. Por otra parte, los cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y uso de armas podrían llevar a penas mínimas obligatorias y, en ciertos casos, incluso a cadena perpetua.

El caso también plantea varias cuestiones jurídicas relevantes:

La Fiscalía deberá demostrar que Maduro y Flores participaban en una conspiración específica, no solo que tenían conocimiento de los abusos de sus subordinados. Los fiscales tendrán que conectar las órdenes políticas con actos concretos de tortura. La defensa podría cuestionar la jurisdicción estadounidense y la legalidad de las pruebas recabadas fuera de su territorio. Las víctimas y testigos tendrán que testificar sobre hechos ocurridos en un contexto político y militar complicado.

Por ahora, la acusación representa la versión de los fiscales. Los cargos no equivalen a una condena, y ambos acusados mantienen su presunción de inocencia.

El juicio, que se llevará a cabo en junio de 2027, podría convertirse en un proceso clave para examinar el funcionamiento de la represión en Venezuela. Además, podría intensificar la presión sobre otros antiguos funcionarios del país, sobre todo si la Fiscalía utiliza testimonios, documentos internos o acuerdos con colaboradores.

El futuro del caso dependerá de las decisiones tomadas por el tribunal, la admisión de pruebas y la capacidad de los fiscales para demostrar un esquema jerárquico. La causa ha ampliado su enfoque más allá del narcotráfico; ahora sitúa en el centro la responsabilidad de la antigua cúpula venezolana por los presuntos abusos cometidos contra los detenidos.

Fuera del recinto judicial, el expediente tendrá repercusiones políticas. Para Washington, amplía la respuesta judicial ante el antiguo Gobierno venezolano. Para los defensores de derechos humanos, ofrece una nueva vía para documentar abusos que durante años quedaron relegados a investigaciones internacionales sin culminar en sentencias.

Mientras avanza el proceso, los detalles sobre las cárceles, los interrogatorios y las órdenes internas pueden convertir cada vista judicial en un nuevo capítulo que ayude a reconstruir la operatividad del aparato represivo venezolano.