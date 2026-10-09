Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y activa alertas de tsunami en el Pacífico

Un fuerte terremoto sacudió este viernes el suroeste de Panamá y encendió las alarmas en varios países del Pacífico americano. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó inicialmente la magnitud del movimiento en 7,7, mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ofreció una estimación de 7,2. La sacudida llevó a activar avisos preventivos por la posible formación de olas de tsunami en distintas zonas costeras de la región.

Por el momento, no se había confirmado información sobre víctimas mortales ni daños materiales. El seísmo ocurrió a las 12:56, hora local, en las proximidades de Tonosí, en el sur del país, a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá. Según el organismo estadounidense, el foco sísmico se encontraba a una profundidad aproximada de diez kilómetros.

La intensidad del movimiento se hizo notar durante varios segundos en diferentes provincias panameñas, generando preocupación entre la población y alteraciones en algunos servicios de comunicación.

Ocho países, además de Panamá, pendientes de la alerta

La advertencia emitida por el Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos amplió la preocupación más allá del territorio panameño. Entre los países señalados por el aviso figuraban Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México, debido al riesgo potencial para determinadas áreas de sus costas.

Sin embargo, las evaluaciones no fueron iguales en todos los territorios. En Colombia, las autoridades descartaron que existiera amenaza de tsunami para su litoral pacífico. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres comunicó esta conclusión tras consultar a la Dirección General Marítima (Dimar).

Pese a ello, el temblor fue percibido en distintas ciudades colombianas, entre ellas Medellín y Cartagena de Indias.

Los primeros informes no detallaban la altura que podrían alcanzar las olas, sus posibles horarios de llegada ni la adopción de evacuaciones generalizadas. Por este motivo, las autoridades recomendaron seguir la información oficial y atender cualquier instrucción de los organismos de protección civil.

Réplicas tras el movimiento principal

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó de que, después del terremoto principal, se habían detectado 13 réplicas. La primera alcanzó una magnitud de 5,0, lo que mantuvo la atención de los especialistas sobre la evolución de la actividad sísmica.

Néstor Luque, geólogo de esta institución, explicó en declaraciones a TVN Noticias que el fenómeno estaría relacionado con el sistema de fallas Azuero-Soná. Según el experto, esta estructura geológica habría acumulado energía durante un periodo prolongado hasta liberarla mediante el movimiento registrado.

Luque también destacó la escasa profundidad del terremoto como uno de los factores que explican por qué la sacudida se percibió con intensidad en diferentes puntos del país.

Problemas de comunicación y llamamiento a la calma

Tras el seísmo se reportaron dificultades en las comunicaciones en algunas zonas de Panamá. Ante esta situación, se aconsejó recurrir a aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, para contactar con familiares y conocidos, evitando llamadas innecesarias que pudieran saturar las redes telefónicas y dificultar la atención de emergencias.

Las recomendaciones de seguridad también incluyeron mantenerse alejados de estructuras que pudieran representar un peligro mientras continuaran las réplicas, así como seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, pidió serenidad a la población a través de un mensaje publicado en la red social X. El mandatario advirtió contra la difusión de mensajes que pudieran provocar confusión y reclamó responsabilidad ante una situación que seguía bajo seguimiento de las autoridades.

Mientras los organismos científicos continuaban evaluando las consecuencias del terremoto, la prioridad se centraba en vigilar las réplicas, determinar el alcance real de la alerta marítima y mantener informadas a las comunidades potencialmente afectadas.