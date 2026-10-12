Hitler Mussolini gana las elecciones y será alcalde de un distrito de Perú

El nombre de Hitler Mussolini Simeon Flores se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales después de que consiguiera los votos necesarios para convertirse en el próximo alcalde de Queropalca, un pequeño distrito de la provincia de Lauricocha, en el departamento peruano de Huánuco.

A sus 45 años, Simeon Flores, conocido por sus allegados como «Mosho», pasó de dirigir el Grupo de Inversiones Simeon SAC a ganar una contienda municipal que despertó curiosidad más allá de las fronteras de su localidad. La atención pública se centró especialmente en su nombre, que coincide con los de Adolf Hitler y Benito Mussolini, dos figuras históricas asociadas con regímenes dictatoriales.

El ahora alcalde electo participó en los comicios como representante de Ahora Nación, una agrupación política de centroizquierda. Su trayectoria partidista había comenzado en Fuerza Popular, organización a la que pertenecía antes de incorporarse a su nueva formación.

Durante la campaña electoral, el candidato presentó una serie de compromisos dirigidos al desarrollo de Queropalca. Entre sus principales propuestas figuraban la construcción de un estadio municipal moderno, la mejora de las carreteras y vías de acceso, así como iniciativas relacionadas con el turismo, la educación, la salud y la planificación del crecimiento urbano.

La localidad, situada en la zona andina y caracterizada por su entorno montañoso, cuenta con una población aproximada de 750 habitantes. En la jornada electoral del 4 de octubre, se contabilizaron 663 votantes, según los datos recogidos en la información sobre los comicios.

Al finalizar el escrutinio, Simeon Flores consiguió 229 votos, equivalentes al 34,5 % del total registrado. Su principal contrincante, candidato de Renovación Popular Perú, quedó en segundo lugar con 204 sufragios, una diferencia de 25 votos que dejó la victoria en manos del representante de Ahora Nación.

Tras conocerse el resultado, el político compartió un mensaje en el que destacó las dificultades atravesadas durante la campaña y agradeció el esfuerzo colectivo de quienes lo acompañaron. «Este no fue un camino fácil», expresó al recordar los meses de trabajo y los momentos complicados que marcaron el proceso electoral.

La repercusión de su elección también reavivó el interés por las normas peruanas sobre la inscripción de nombres. En el país, los padres cuentan con margen para elegir cómo registrar a sus hijos, dentro de los límites legales aplicables, lo que permite que existan nombres poco habituales que pueden llamar la atención décadas después.

Más allá de la curiosidad que ha generado su nombre, el principal reto de Hitler Mussolini Simeon Flores será ahora llevar a la práctica sus propuestas y responder a las necesidades de los habitantes de Queropalca durante su gestión municipal.