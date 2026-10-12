México se prepara para el impacto de Simon: vientos de 250 km/h y riesgo de inundaciones catastróficas

La costa occidental de México afronta una situación de alto riesgo por el avance del huracán Simon, un poderoso sistema que ha alcanzado vientos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora. Su proximidad al litoral mantiene en alerta a las autoridades ante la posibilidad de que toque tierra con gran intensidad.

De acuerdo con el último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el ciclón se localizaba a unos 100 kilómetros de Manzanillo y a 195 kilómetros de Cabo Corrientes, en las proximidades de Puerto Vallarta.

Los especialistas prevén que Simon continúe desplazándose cerca de la costa o avance sobre el centro-occidente mexicano como un huracán de gran intensidad. Aunque no se descarta una ligera pérdida de fuerza, el ingreso completo del sistema sobre tierra podría provocar un debilitamiento más rápido.

Sin embargo, la amenaza no se limita a la velocidad de sus vientos. El NHC advirtió del peligro de una marejada ciclónica en las áreas próximas al punto de impacto, acompañada de olas de gran tamaño y capacidad destructiva. Estas condiciones podrían agravar las inundaciones en las zonas costeras.

Protección Civil activa medidas extraordinarias

Ante el avance del huracán, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) instó a la población a seguir las instrucciones de las autoridades y consultar únicamente fuentes oficiales para conocer la evolución del fenómeno.

El llamamiento se dirige especialmente a los habitantes de las áreas vulnerables de Colima, Jalisco y Michoacán. Quienes residan en zonas expuestas deberán trasladarse a lugares seguros o acudir a los refugios temporales habilitados para atender posibles evacuaciones.

La CNPC informó de que las administraciones municipales, estatales y federales mantienen desplegados sus mecanismos de respuesta para auxiliar a la población durante la emergencia.

Como medida preventiva, Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit anunciaron la suspensión temporal de actividades no esenciales desde las 16:00 horas del sábado, según la información difundida en el país.

Las restricciones incluyen la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios, actividades comerciales y recreativas, así como circular por carreteras y caminos expuestos a inundaciones, crecidas de ríos o deslizamientos de tierra.

El Gobierno federal también ordenó movilizar efectivos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, además de preparar albergues para las personas cuyas viviendas no ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad.

Laura Velázquez, responsable nacional de Protección Civil, pidió especial atención a las comunidades situadas entre Puerto Vallarta y Manzanillo. Entre los municipios señalados figuran Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y otros puntos de la costa jalisciense, además de Manzanillo, Armería y Tecomán, en Colima.

La funcionaria insistió en la importancia de permanecer en casa o en los refugios habilitados durante el paso del ciclón, siempre que las autoridades no indiquen la necesidad de evacuar.

La situación preocupa especialmente por la relevancia económica y turística de las localidades amenazadas. Manzanillo constituye uno de los principales centros portuarios comerciales de México en el Pacífico, mientras que Puerto Vallarta recibe a numerosos visitantes nacionales e internacionales.

Rachel también amenaza el Pacífico norte

Mientras Simon concentra la atención en el occidente mexicano, la tormenta tropical Rachel avanza hacia la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, después de perder intensidad respecto a su fase de huracán.

Aunque su llegada a tierra se esperaba para la noche del sábado, sus efectos ya se habían hecho notar en el sur de California, donde las mareas elevadas incrementaban la preocupación por las condiciones costeras.

La coincidencia de ambos sistemas meteorológicos refuerza la vigilancia sobre distintos puntos del litoral pacífico y obliga a las autoridades a mantener la atención sobre los cambios en el viento, el oleaje y las precipitaciones.

El fenómeno de El Niño añade incertidumbre al panorama climático

La actividad de los ciclones en el Pacífico también se enmarca en un contexto climático más amplio: el episodio de El Niño, al que algunos expertos se refieren informalmente como «Súper El Niño» por su intensidad prevista o registrada.

Los científicos advierten de que un episodio especialmente fuerte no implica necesariamente que todas sus consecuencias vayan a ser excepcionales. Cada evento presenta características propias y sus efectos dependen de múltiples factores atmosféricos y oceánicos.

Adam Scaife, responsable de predicción a largo plazo de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, señaló que los especialistas todavía estudian hasta qué punto las repercusiones de este episodio serán proporcionales a su magnitud, aunque ya se observan efectos compatibles con los patrones esperados.

El Niño modifica la distribución de las lluvias y las temperaturas en distintas regiones del planeta. En algunas zonas aumenta el riesgo de tormentas e inundaciones, mientras que en otras favorece periodos de sequía y condiciones propicias para los incendios forestales.

También suele reducir la actividad de los huracanes en el Atlántico debido a los cambios en los vientos de las capas altas de la atmósfera. En el Pacífico, por el contrario, puede favorecer una mayor formación de ciclones tropicales.

Durante el periodo descrito en la información original, el Atlántico había registrado una actividad excepcionalmente tardía, con la formación de Isaías en el golfo de México en octubre, mientras que el Pacífico mostraba una dinámica más favorable al desarrollo de tormentas.

Entre las posibles consecuencias de El Niño figuran un mayor riesgo de inundaciones costeras en Ecuador, Perú y el sur de Estados Unidos, junto con condiciones más secas en regiones de Brasil, Australia e Indonesia.

Los impactos pueden extenderse mucho más allá de los fenómenos meteorológicos inmediatos. Las alteraciones en las precipitaciones afectan a las cosechas, comprometen la disponibilidad de alimentos y generan costes económicos para comunidades y países enteros.

En el caso de México, la prioridad inmediata sigue siendo reducir los riesgos asociados a Simon: evitar desplazamientos innecesarios, respetar las medidas preventivas y atender las instrucciones oficiales ante una amenaza que combina vientos extremos, oleaje destructivo y posibles inundaciones.