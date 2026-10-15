Milei desembarca en España en plena batalla electoral y refuerza su alianza con Vox

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará a Madrid el próximo 20 de octubre, según ha anunciado la Vocería Presidencial argentina. La visita se producirá en un momento decisivo para el panorama político español, con la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre en el horizonte y una creciente rivalidad entre los principales partidos.

El anuncio lo realizó el portavoz presidencial, Adrián Revier, durante una comparecencia pública. Aunque los detalles de la agenda no han trascendido por completo, el desplazamiento vuelve a poner de manifiesto la sintonía política entre Milei y los dirigentes españoles de derecha, especialmente el presidente de Vox, Santiago Abascal.

La presencia del mandatario argentino en España se enmarca en su apuesta por estrechar relaciones con líderes y movimientos que comparten sus planteamientos económicos y políticos. Esta proyección internacional se ha convertido en una de las líneas de actuación de su Gobierno, que busca ampliar su influencia más allá de las fronteras argentinas.

El ministro de Exteriores, Pablo Quirno, también ha defendido esta estrategia y ha destacado los resultados electorales de candidatos respaldados por Milei en distintos países de la región. El Ejecutivo argentino considera que estas alianzas pueden favorecer la expansión de sus ideas en el escenario internacional.

Trump y Bolsonaro, también en el radar de Milei

España no es el único país en el que el presidente argentino ha expresado sus preferencias políticas. Durante la misma comparecencia, Revier reiteró el respaldo de Milei al presidente estadounidense, Donald Trump, ante las elecciones legislativas de medio mandato previstas para el 3 de noviembre.

Brasil constituye otro de los focos de atención de Buenos Aires. El portavoz confirmó la afinidad del mandatario argentino con Flávio Bolsonaro, candidato conservador que se enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral prevista para el 25 de octubre, según el calendario citado en la comparecencia.

Desde el Gobierno argentino consideran que un eventual avance de las fuerzas conservadoras en Brasil abriría la puerta a una mayor coordinación entre países que defienden planteamientos económicos liberales.

Revier expresó su confianza en el resultado de la contienda brasileña y subrayó el interés de Argentina en que el país vecino se incorpore a una corriente política y económica más próxima a las posiciones de Milei.

Una relación con España marcada por sus visitas a Madrid

El nuevo desplazamiento se sumará a una serie de viajes que han consolidado los vínculos del presidente argentino con representantes de la derecha española.

Su primera visita a España como jefe de Estado tuvo lugar en mayo de 2024, cuando participó en el encuentro Europa Viva 24, organizado por Vox. Un mes después regresó a Madrid para recoger un reconocimiento del Instituto Juan de Mariana y la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

En junio de 2025, Milei volvió a la capital española con motivo del Madrid Economic Forum. Durante aquella estancia mantuvo encuentros con Santiago Abascal y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y recibió el premio Escuela de Salamanca.

La agenda española del mandatario continuó en septiembre de 2025, con su participación en Europa Viva 25. En marzo de 2026 regresó para asistir a la clausura del Madrid Economic Forum, en una visita que también contemplaba un reconocimiento vinculado al economista Ludwig von Mises.

Su estancia más reciente se produjo en junio de 2026, cuando la Universidad CEU San Pablo le concedió su Medalla de Honor. En aquella ocasión, Milei volvió a reunirse con representantes de Vox, reforzando una relación política que se ha mantenido a lo largo de sus distintos desplazamientos.

La carrera hacia las urnas eleva la tensión política

La próxima visita se producirá en un contexto de fuerte competencia entre los partidos españoles y de debate público sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE. El calendario electoral sitúa la cita con las urnas el 29 de noviembre, una fecha que convierte las próximas semanas en un periodo especialmente relevante para las principales formaciones.

Los sondeos mencionados en la información de partida, elaborados por GAD3 y GESOP, apuntan a un escenario favorable para las fuerzas de derecha. Según esas estimaciones, Vox habría reforzado su posición hasta situarse en torno al 19 % de los apoyos, mientras el PSOE competiría con el PP por los primeros puestos.

En este escenario, la llegada de Milei podría adquirir una dimensión política que trascienda el carácter institucional de su viaje. Sus afinidades ideológicas con Vox y su disposición a respaldar a dirigentes conservadores en otros países sitúan su presencia en Madrid bajo el foco de la actualidad política española.

La visita permitirá comprobar hasta qué punto el presidente argentino pretende dar visibilidad a esas alianzas en plena antesala electoral, en un momento en el que los apoyos internacionales y la conexión entre movimientos políticos afines forman parte de la disputa por la influencia pública.

