Maduro y Cilia Flores niegan las acusaciones de tortura y afrontarán el juicio en 2027

Nicolás Maduro y Cilia Flores han rechazado las acusaciones que los vinculan con una presunta trama de torturas contra opositores políticos y personas bajo custodia estatal en Venezuela. Durante su comparecencia ante el juez federal Alvin Hellerstein, en Nueva York, ambos se declararon inocentes de los delitos que les atribuye la Fiscalía estadounidense. Flores también negó su responsabilidad en el cargo de narcoterrorismo, imputado hasta ahora únicamente a su marido.

Maduro cuestionó la credibilidad de las pruebas presentadas en su contra y calificó los testimonios en los que se fundamenta la acusación de «falsos». Asimismo, describió el caso como una acumulación de señalamientos y ataques que, según afirmó, ya conocía de etapas anteriores.

El juicio se aplaza hasta junio de 2027

El calendario judicial ha sufrido una modificación a petición de la defensa. El magistrado ha fijado el comienzo del juicio para el 14 de junio de 2027, en lugar del día 1 del mismo mes, como se había previsto inicialmente. La última audiencia preparatoria tendrá lugar el 7 de junio.

La decisión prolonga la espera para un proceso que pretende esclarecer la presunta participación de los acusados en una estructura de represión política durante el mandato de Maduro.

La Fiscalía denuncia una presunta red de torturas

De acuerdo con la acusación presentada por el Distrito Sur de Nueva York, el antiguo mandatario venezolano habría desempeñado un papel relevante en un entramado que recurría a detenciones arbitrarias y malos tratos para intimidar a sus adversarios políticos. La investigación también incluye supuestos abusos contra ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en Venezuela.

Los fiscales sostienen que Maduro no solo conocía las prácticas denunciadas, sino que habría llegado a proponer métodos de castigo, entre ellos la privación del sueño. El escrito judicial también le atribuye haberse burlado de los testimonios sobre los abusos sufridos por los presos.

En cuanto a Cilia Flores, los investigadores consideran que habría contribuido al desarrollo de ese sistema y que presuntamente dio instrucciones para torturar a determinadas personas. Estas imputaciones deberán ser examinadas durante el procedimiento judicial y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

Las nuevas acusaciones se añaden a los cargos que Maduro afrontaba desde 2020 por presunto narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos vinculados con armas.

Washington cuestiona la inmunidad de Maduro

Otro de los aspectos determinantes del caso es la posibilidad de que los acusados invoquen inmunidad para evitar ser juzgados. El Departamento de Estado y la Fiscalía estadounidense han pedido al juez que descarte esa vía de defensa.

La posición de Washington se fundamenta en que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde las elecciones de 2018. Además, los fiscales sostienen que los hechos investigados no pueden quedar protegidos por una supuesta condición de actos oficiales.

Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura en enero, durante una operación estadounidense llevada a cabo en Caracas. La intervención, según la información recogida en el caso, dejó más de un centenar de muertos y provocó un cambio de poder en Venezuela, donde Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada.

Un caso con repercusiones internacionales

Maduro llegó al poder en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, y desde entonces ha sido objeto de investigaciones internacionales por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de la oposición. El dirigente ha rechazado reiteradamente las acusaciones formuladas en su contra.

El proceso en Estados Unidos adquiere especial relevancia por la dificultad de llevar ante los tribunales estadounidenses a antiguos dirigentes extranjeros por presuntos delitos cometidos fuera de su territorio. Aunque existen precedentes relacionados con responsables de abusos y crímenes de guerra, este tipo de procedimientos sigue siendo poco habitual.

La legislación internacional contempla mecanismos para perseguir determinados delitos de tortura fuera del país donde se habrían cometido. No obstante, el alcance de la jurisdicción aplicable y las responsabilidades individuales deberán determinarse conforme a las normas pertinentes y a las pruebas que se presenten.

Con el juicio aplazado hasta junio de 2027, la causa contra Maduro y Flores entra en una nueva fase de preparación. El proceso deberá determinar si las acusaciones de la Fiscalía pueden acreditarse ante el tribunal, mientras los dos procesados mantienen su negativa a reconocer responsabilidad penal.