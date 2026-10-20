Las ciudades iberoamericanas plantan cara a los grandes desafíos urbanos

Las ciudades iberoamericanas quieren dejar de ser meras ejecutoras de políticas públicas para convertirse en protagonistas de las decisiones que marcarán el futuro de la región. Con ese objetivo, representantes de 28 ciudades han aprobado en Madrid una declaración conjunta que establece 18 compromisos de actuación y reclama una mayor presencia de los gobiernos locales en los grandes debates políticos de Iberoamérica.

El acuerdo es el principal resultado del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). La iniciativa busca consolidar una línea de trabajo común entre municipios con realidades muy diversas, pero que comparten desafíos como el acceso a la vivienda, la transformación digital, la creación de empleo, la seguridad y la protección del patrimonio cultural.

La declaración será presentada en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para noviembre en Madrid. De este modo, las administraciones locales pretenden trasladar sus prioridades a los máximos responsables políticos de la región y conseguir que las necesidades cotidianas de la ciudadanía tengan mayor peso en las decisiones de alcance internacional.

Felipe VI recibe las propuestas de los municipios

Tras la aprobación del documento, el rey Felipe VI ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a los alcaldes y alcaldesas participantes en el encuentro. El alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, José Luis Martínez-Almeida, ha sido el encargado de entregarle la declaración, en un acto que refuerza la conexión entre las iniciativas municipales y la agenda de la próxima Cumbre.

La entrega se produce durante la Secretaría Pro Tempore que España ejerce en la Conferencia Iberoamericana, en calidad de país anfitrión de la reunión de noviembre.

Martínez-Almeida ha destacado la importancia del consenso alcanzado y la oportunidad que representa para las ciudades disponer de un espacio propio en la cita de mandatarios. Según ha señalado, el acuerdo permite trasladar no solo las reivindicaciones de los responsables municipales, sino también las preocupaciones de sus vecinos, mediante el diálogo y la cooperación entre administraciones.

En el encuentro han participado 18 alcaldes y alcaldesas, además de otros representantes municipales. También han asistido organismos internacionales, delegaciones diplomáticas, entidades financieras de desarrollo, empresas, expertos académicos y miembros de la sociedad civil.

Cinco frentes para transformar las ciudades

Bajo el lema «Ciudad a ciudad construimos Iberoamérica», la declaración estructura sus 18 compromisos en cinco grandes áreas de actuación. Todas ellas responden a competencias municipales que influyen directamente en la calidad de vida de la población.

1. Una gobernanza más eficaz y ciudades mejor preparadas. Los municipios apuestan por reforzar la planificación estratégica, ampliar su capacidad de actuación y mejorar la coordinación con otras administraciones. Asimismo, promoverán fórmulas de financiación y colaboración con entidades de desarrollo y empresas privadas, especialmente para facilitar el acceso a la vivienda y recuperar espacios urbanos degradados.

2. Tecnología al servicio de la ciudadanía. La digitalización y la inteligencia artificial ocuparán un lugar destacado en la modernización de los servicios públicos. Los gobiernos locales se comprometen a gestionar los datos urbanos con garantías de seguridad, aplicar sistemas de inteligencia artificial de forma transparente y responsable, y compartir conocimientos para evitar que la transformación digital deje atrás a parte de la población.

3. Más oportunidades económicas y empleo. El desarrollo local pasa por fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, apoyar a quienes emprenden y crear condiciones favorables para atraer inversiones. La formación y el acceso al mercado laboral, con especial atención a la juventud, figuran entre las prioridades compartidas por las ciudades firmantes.

4. Cultura y patrimonio como motores de desarrollo. La protección de la identidad urbana se combina con la apuesta por las industrias creativas y el turismo sostenible. El acuerdo defiende la revitalización de los centros históricos para que sigan siendo espacios habitados y dinámicos, además de impulsar las oportunidades económicas vinculadas a la cultura y al uso del español y el portugués.

5. Seguridad, convivencia e inclusión social. Las ciudades apuestan por políticas preventivas y de proximidad que favorezcan la convivencia sin menoscabar los derechos fundamentales. También plantean reforzar la calidad y el cuidado de los espacios públicos y mejorar la cooperación institucional frente a amenazas que trascienden las fronteras, incluidas las relacionadas con el entorno digital.

Una agenda común para mantener la cooperación

Más allá de los compromisos inmediatos, la declaración abre la puerta a una herramienta de trabajo permanente: la futura Agenda Urbana Iberoamericana, cuya articulación corresponderá a la UCCI.

El propósito es dar continuidad a los acuerdos mediante proyectos de cooperación entre ciudades, programas de formación e intercambio de conocimientos y mecanismos que permitan evaluar los avances. La iniciativa busca evitar que el documento quede limitado a una declaración política y convertirlo en una base para desarrollar actuaciones compartidas a medio y largo plazo.

La dimensión de este reto resulta especialmente relevante en una región marcada por la concentración de población y actividad económica en los núcleos urbanos. Más del 80 % de los habitantes de Iberoamérica vive en ciudades, mientras que los entornos urbanos generan alrededor del 85 % del producto interior bruto mundial, según las cifras recogidas en el marco del encuentro.

Vivienda, movilidad, seguridad, cultura y espacio público son algunas de las cuestiones en las que las decisiones municipales repercuten de forma más directa en la vida diaria. Por ello, los firmantes consideran fundamental reforzar la cooperación entre gobiernos locales y ampliar su capacidad para participar en las políticas que afectan al desarrollo de sus territorios.

Las ciudades ganan espacio en la Conferencia Iberoamericana

El Encuentro de Ciudades Iberoamericanas se ha consolidado como el mecanismo institucional que permite a los gobiernos locales hacer llegar sus propuestas a la Conferencia Iberoamericana. La iniciativa nació del acuerdo suscrito en São Paulo en 2023 entre la UCCI y la SEGIB, y se celebra cada dos años coincidiendo con las Cumbres Iberoamericanas.

La UCCI desempeña la función de Secretaría Técnica de este proceso, que busca fortalecer el diálogo entre las ciudades y los responsables nacionales. La segunda edición ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y el patrocinio de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Grupo Cox, Iberia y Mapfre.

Con la declaración aprobada, los municipios aspiran a que la próxima Cumbre de noviembre no solo sirva para abordar los grandes retos regionales desde la perspectiva de los Estados, sino que incorpore también la experiencia de quienes gestionan sobre el terreno buena parte de los servicios esenciales. El desafío, a partir de ahora, será traducir el consenso alcanzado en Madrid en medidas concretas y resultados visibles para la ciudadanía.