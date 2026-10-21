Keiko Fujimori visitará la megacárcel de Bukele: ¿llegará ese modelo al Perú?

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, viajará a El Salvador para conocer de cerca las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno de Nayib Bukele. Uno de los principales puntos de su agenda será el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad que se ha convertido en una de las instalaciones más emblemáticas de la política penitenciaria salvadoreña.

El desplazamiento oficial, autorizado por el Senado, se desarrollará entre el 28 y el 31 de octubre. La visita responde a una invitación del mandatario salvadoreño y busca conocer las experiencias aplicadas por su administración en materia de seguridad ciudadana y gestión penitenciaria.

CECOT: una de las paradas centrales de la visita

Durante su recorrido por el CECOT, Fujimori conocerá las condiciones de funcionamiento del establecimiento y las medidas de control implementadas en su interior. Asimismo, tiene previsto observar las actividades productivas que se realizan en el recinto como parte de las iniciativas desarrolladas dentro del sistema penitenciario.

La jefa de Estado no viajará sola: estará acompañada por integrantes de su gabinete ministerial. Sin embargo, hasta el momento no se ha detallado qué ministros formarán parte de la delegación oficial.

Fujimori expresó su agradecimiento a Bukele por la invitación y sostuvo que el viaje permitirá examinar las políticas que El Salvador viene aplicando en distintos sectores, con especial atención a las acciones orientadas a combatir la delincuencia.

Salud, educación y comercio también forman parte de la agenda

La visita presidencial no se limitará al ámbito penitenciario. La agenda contempla conocer experiencias salvadoreñas en telemedicina y visitar instalaciones relacionadas con la atención sanitaria, con el propósito de observar las herramientas que se utilizan para ampliar los servicios de salud.

El sector educativo también figura entre los temas previstos durante la estadía. A ello se suman las conversaciones relacionadas con un posible tratado de libre comercio entre Perú y El Salvador, una iniciativa que podría abrir nuevas oportunidades para el intercambio comercial bilateral.

La mandataria ha señalado que el acercamiento permitirá identificar experiencias que puedan ser de interés para el Perú y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos entre ambos países.

Fujimori buscará una visita de Bukele al Perú

Como parte de las actividades diplomáticas, la presidenta peruana adelantó que aprovechará su estancia en territorio salvadoreño para invitar oficialmente a Nayib Bukele a visitar el Perú.

El encuentro se perfila así como una oportunidad para abordar asuntos de seguridad, cooperación institucional y relaciones económicas, en una agenda que combina el intercambio de experiencias gubernamentales con la búsqueda de nuevos mecanismos de colaboración entre Lima y San Salvador.