Milei etiqueta como «impresentable dictador» al socialista Sánchez y desea que los españoles lo echen «a patadas»

La llegada de Javier Milei a Madrid este miércoles se transformó en un verdadero mitin contra Pedro Sánchez.

Durante un evento de Nueva Economía Fórum, el presidente argentino arremetió contra el jefe del Gobierno al llamarlo «impresentable dictador», «ladrón», «corrupto» y «delincuente».

Milei también instó a los españoles a «sacar a los socialistas a patadas» en las próximas elecciones generales.

Este mensaje fue emitido a poco más de un mes de los comicios programados para el 29 de noviembre, y posicionó al mandatario argentino en medio de la disputa política española, a pesar de no tener un rol institucional allí.

Un conflicto que ya forma parte de la relación bilateral

La tensión entre ambos líderes no es algo reciente. Milei ha visitado España en siete ocasiones desde su llegada a la Presidencia argentina, pero nunca se ha reunido con Sánchez. El presidente argentino justifica esta falta de encuentros con acusaciones tanto personales como políticas. En Madrid renovó su postura, afirmando que no desea encontrarse con un líder al que considera responsable de una deriva socialista y del supuesto deterioro económico de su país.

El conflicto comenzó a intensificarse en 2024, cuando Milei criticó abiertamente a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, durante un acto político en la capital española. Como reacción, el Gobierno español llamó a su embajadora en Buenos Aires y exigió que se mantenga el respeto institucional. Desde entonces, a pesar de las tensiones, ambas naciones han continuado con sus vínculos diplomáticos, aunque el diálogo político entre sus presidentes sigue estancado.

La nueva intervención de Milei añade una dimensión electoral al debate. No solo arremetió contra el PSOE, sino que también vinculó su discurso a figuras como el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quienes considera aliados ideológicos en su lucha para sacar a España de la «decadencia».

Su línea argumentativa se articula en tres ejes:

El socialismo trae consigo empobrecimiento y pérdida de libertades.

La inmigración irregular es parte de una estrategia electoral de la izquierda.

El liberalismo es la verdadera alternativa económica y política.

Ceuta y la inmigración, un nuevo punto de fricción

El presidente argentino relacionó la situación migratoria con los incidentes ocurridos en Ceuta durante el verano. Aseguró que la izquierda impulsa lo que él califica como una «invasión», ya que cada inmigrante podría convertirse en un voto. Aunque no presentó evidencias que respalden esta afirmación, incrustó este argumento en un discurso que entrelaza aspectos de seguridad, inmigración y una crítica al socialismo.

Dicha afirmación tiene una clara carga política. Ceuta es una ciudad española en la frontera con Marruecos y uno de los puntos más delicados de la política migratoria europea. Al mencionar una «invasión», se eleva la temperatura del discurso y se reduce un problema complejo —que abarca el control de fronteras, la cooperación con Marruecos, los derechos humanos y la presión sobre los servicios públicos— a un mensaje electoral simplista.

Pedro Sánchez reaccionó de forma indirecta. Antes del acto de Milei, compartió un vídeo en sus redes sociales donde se autodenominó «zurdo» y defendió las políticas sociales de su Gobierno. Este intercambio refleja una estrategia bien conocida: mientras Milei intenta llevar el conflicto cultural y económico al primer plano, Sánchez busca apropiarse de un término usado como descalificación y convertirlo en un símbolo de identidad política.

Un mensaje diseñado para Argentina y España

La intervención de Milei también responde a sus intereses internos. El presidente argentino quiere presentar sus reformas económicas como una ruptura con décadas de intervencionismo, gasto público y controles estatales. Para fortalecer esta narrativa, necesita erigir al socialismo como un enemigo internacional claro y visible.

España representa un escenario particularmente propicio. Comparte el idioma, alberga una numerosa comunidad argentina y tiene una derecha que sigue con atención la experiencia de Buenos Aires. Cada visita de Milei le permite consolidarse como una figura global del liberalismo radical y, al mismo tiempo, reafirmar su posición ante sus seguidores en Argentina.

Sin embargo, este enfoque tiene un costo en el ámbito diplomático. Los insultos hacia el presidente del Gobierno complican una relación ya marcada por los lazos empresariales, la inversión y la presencia de ciudadanos de ambos países. Además, la actitud arrogante de Milei deja pocos espacios para una cooperación política fluida, incluso cuando ambos países comparten intereses comunes dentro de la Unión Europea, América Latina y en los organismos multilaterales.

Lo que suceda ahora dependerá de la respuesta de La Moncloa y de la campaña electoral española. Si el Gobierno decide ignorar a Milei, podría limitar su impacto. En cambio, si responde con la misma vehemencia, podría arriesgarse a convertir al mandatario argentino en una figura más visible en esta precampaña. En cualquier caso, este episodio deja claro que la relación entre Madrid y Buenos Aires continuará condicionada por una disputa ideológica que ha trascendido a sus protagonistas.

Milei salió del acto dejando una imagen acorde a su personaje político: un presidente que transforma cada tribuna internacional en un campo de batalla y que, en España, ha encontrado un enemigo ideal para reforzar su discurso. A diferencia de otros líderes en visita, no buscó acuerdos ni gestos diplomáticos; lo que pretende son titulares, aliados y una nueva confrontación.