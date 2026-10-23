Bukele lleva la guerra contra las pandillas a Haití para rescatar a cuatro soldados secuestrados

El Salvador ha enviado un contingente militar a Haití para participar en el rescate de cuatro técnicos aeronáuticos de su Fuerza Armada, desaparecidos desde el domingo 18 de octubre tras una emboscada atribuida a bandas armadas en las afueras de Puerto Príncipe. La Fuerza de Represión de las Bandas (FRB), la misión multinacional autorizada por la ONU, confirmó que los efectivos salvadoreños llegaron el 22 de octubre para reforzar las labores de búsqueda y seguridad en la llanura de Cul-de-Sac.

Los cuatro hombres, integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II, viajaban en un vehículo blindado por la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, cuando el convoy fue atacado con disparos y explosivos. Tras el incendio del vehículo, los militares lograron salir, pero se perdió todo contacto con ellos.

Una búsqueda bajo fuego

Desde entonces, la FRB y la Policía Nacional de Haití mantienen operativos terrestres y aéreos en una de las zonas más controladas por las pandillas. La misión ha informado de enfrentamientos que habrían dejado al menos siete presuntos pandilleros muertos y cuatro miembros de la fuerza internacional heridos.cnnespanol.

El Gobierno haitiano ha calificado la liberación de los cuatro salvadoreños como “prioridad absoluta” y asegura que moviliza todos los recursos disponibles en coordinación con la misión internacional. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado públicamente su paradero exacto, su estado de salud ni qué organización criminal los retendría.

El ultimátum de Bukele

El presidente Nayib Bukele anunció la puesta en marcha de una “operación militar” y exigió la entrega inmediata de los cuatro compatriotas, a quienes describió como personal no combatiente dedicado a evacuaciones médicas. “Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño”, afirmó el mandatario.

Bukele también lanzó una advertencia directa a las bandas haitianas: si no liberan a los militares, la respuesta será más contundente. El presidente salvadoreño, que construyó su imagen política en la dura ofensiva contra las pandillas en su país, vinculó explícitamente su experiencia de seguridad interna con la crisis haitiana.

Una misión internacional bajo presión

El secuestro supone un revés para la FRB, creada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2025 para apoyar a Haití frente a organizaciones armadas que controlan amplias zonas de la capital. La fuerza reúne efectivos de varios países —entre ellos El Salvador, Chad, Jamaica y Guatemala— y trabaja junto a la Policía Nacional haitiana.

La violencia en Haití ha desplazado a cerca de 1,5 millones de personas, según Naciones Unidas, y complica además los preparativos para unas elecciones generales previstas tras más de una década sin comicios. La capacidad de las autoridades para proteger a la población y a los propios contingentes internacionales se ha convertido en una prueba decisiva para el futuro político del país.lanacion.com

Hasta este viernes, no había confirmación oficial de la liberación de los cuatro salvadoreños ni información verificable sobre su ubicación.